A Rocky-szobor átka a dél-amerikai csapatot is elérte
Vigyázni kell a philadelphiai Rocky-szoborral. A művet 1982-ben, a Rocky III film bemutatója időpontjában állították fel az amerikai városban, és azóta rendkívül népszerű turistacélpont. Csakhogy a sportcsapatoknak nem hoz szerencsét. Már számos amerikai futballklub szurkolói teleaggatták mezekkel és sálakkal egy-egy fontos mérkőzés előtt, és jóformán mindig vereség lett a vége. A világbajnokságon most így jártak az ecuadori drukkerek is, akik elmentek a szoborhoz, majd válogatottjuk hiába futballozott jól, 1–0-s vereséget szenvedett az első csoportmérkőzésén Elefántcsontparttól.
A „Visit Pennsylvania” nevű Instagram-oldal ki is tett egy posztot arról, hogy elnézést kér az ecuadori drukkerektől, amiért nem figyelmeztette őket az átokra.
„Sok amerikai futballcsapat öltöztette már fel a Rocky-szobrot – és kikapott. Ez történt Ecuadorral is. Véletlen? Aligha. Pennsylvania alig várja, hogy vendégül lásson titeket, de Rockynak nincs szüksége a mezetekre” – írta bejegyzésében az oldal.
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