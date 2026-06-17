Nemzeti Sportrádió

A Rocky-szobor átka a dél-amerikai csapatot is elérte

S. Á.S. Á.
2026.06.17. 14:35
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Rocky vb 2026 Philadelphia Ecuador
Vigyázni kell a philadelphiai Rocky-szoborral. A művet 1982-ben, a Rocky III film bemutatója időpontjában állították fel az amerikai városban, és azóta rendkívül népszerű turistacélpont. Csakhogy a sportcsapatoknak nem hoz szerencsét. Már számos amerikai futballklub szurkolói teleaggatták mezekkel és sálakkal egy-egy fontos mérkőzés előtt, és jóformán mindig vereség lett a vége. A világbajnokságon most így jártak az ecuadori drukkerek is, akik elmentek a szoborhoz, majd válogatottjuk hiába futballozott jól, 1–0-s vereséget szenvedett az első csoportmérkőzésén Elefántcsontparttól.

A „Visit Pennsylvania” nevű Instagram-oldal ki is tett egy posztot arról, hogy elnézést kér az ecuadori drukkerektől, amiért nem figyelmeztette őket az átokra.

„Sok amerikai futballcsapat öltöztette már fel a Rocky-szobrot – és kikapott. Ez történt Ecuadorral is. Véletlen? Aligha. Pennsylvania alig várja, hogy vendégül lásson titeket, de Rockynak nincs szüksége a mezetekre” –  írta bejegyzésében az oldal.

Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

 

Rocky vb 2026 Philadelphia Ecuador
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