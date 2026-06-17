A Rocky-szobor átka a dél-amerikai csapatot is elérte

A „Visit Pennsylvania” nevű Instagram-oldal ki is tett egy posztot arról, hogy elnézést kér az ecuadori drukkerektől, amiért nem figyelmeztette őket az átokra.

„Sok amerikai futballcsapat öltöztette már fel a Rocky-szobrot – és kikapott. Ez történt Ecuadorral is. Véletlen? Aligha. Pennsylvania alig várja, hogy vendégül lásson titeket, de Rockynak nincs szüksége a mezetekre” – írta bejegyzésében az oldal.