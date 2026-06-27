Nemzeti Sportrádió

A potyázó Muslera elnézést kért a vb-n nyújtott teljesítménye miatt

T. Z.T. Z.
2026.06.27. 20:00
null
A 2026-os nem Muslera világbajnoksága volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Fernando Muslera Uruguay
Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Fernando Muslera, az uruguayi válogatott kapusa, aki a Spanyolország ellen 1–0-ra elveszített mérkőzésen nagyot hibázott a labdarúgó-világbajnokságon, emiatt csapata már a csoportkörben búcsúzni volt kénytelen a tornától.

A 40 éves Fernando Muslera utolsó válogatott mérkőzésén lépett pályára Spanyolország ellen, ám a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerette volna: Álex Baena lövését bevédte az uruguayiak kapusa, ami, mint később kiderült, csapata továbbjutásába került.

Muslera a másik két csoportmérkőzésen is gyenge teljesítményt nyújtott, így érthető, ha többen is őt tették felelőssé a válogatott kudarca miatt.

A tapasztalt kapus most először szólalt meg, és egyértelműen vállalta a felelősséget a hibáiért: „Sohasem szenvedtem még ennyit ebben a sportban, és sosem hittem volna, hogy ennyire rosszul fogom majd érezni magam. Elnézést kérek a csapattársaimtól és az uruguayiaktól a világbajnokságon nyújtott teljesítményem miatt” – idézte az As a kapust.

Foci vb 2026
16 órája

„Nem én döntöttem így, ő akart lejönni” – Muslera lecseréléséről Bielsa

„Hibázott a gólnál, de ez benne van. Átérzem a helyzetét, ölelem, mert tudom, milyen nehéz” – ezt már a győztes gólt szerző, meccs emberének választott Álex Baena mondta.

 

 

foci vb 2026 Fernando Muslera Uruguay
Legfrissebb hírek

A volt MLS-játékos beszólt Bielsának és Mourinhónak is

Foci vb 2026
33 perce

Újra a németek meccsén működik közre a marokkói játékvezető

Foci vb 2026
1 órája

Unai Simón megelőzheti Casillast és Zengát is

Foci vb 2026
1 órája

Az argentinok barbecue-partival hangoltak Jordánia ellen – videó

Foci vb 2026
2 órája

Ketten összekaptak a panamaiak edzésén az angolok elleni meccs előtt – videó

Foci vb 2026
2 órája

Mexikói szurkoló a világ legmenőbb farkaskutyája – fotó

Foci vb 2026
2 órája

Ódákat zeng Mbappé teljesítményéről az RMC Sport szakkommentátora

Foci vb 2026
3 órája

A spanyolok két játékosukat is elveszíthetik a vb hátralévő időszakára

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik