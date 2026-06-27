A potyázó Muslera elnézést kért a vb-n nyújtott teljesítménye miatt

A 40 éves Fernando Muslera utolsó válogatott mérkőzésén lépett pályára Spanyolország ellen, ám a mérkőzés nem úgy alakult, ahogy szerette volna: Álex Baena lövését bevédte az uruguayiak kapusa, ami, mint később kiderült, csapata továbbjutásába került.

Muslera a másik két csoportmérkőzésen is gyenge teljesítményt nyújtott, így érthető, ha többen is őt tették felelőssé a válogatott kudarca miatt.

A tapasztalt kapus most először szólalt meg, és egyértelműen vállalta a felelősséget a hibáiért: „Sohasem szenvedtem még ennyit ebben a sportban, és sosem hittem volna, hogy ennyire rosszul fogom majd érezni magam. Elnézést kérek a csapattársaimtól és az uruguayiaktól a világbajnokságon nyújtott teljesítményem miatt” – idézte az As a kapust.