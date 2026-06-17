Nemzeti Sportrádió

A NOB az üzbégek két évvel ezelőtti olimpiai debütálására emlékszik

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 14:57
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vb 2026 Párizs 2024 NOB Üzbegisztán
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is a labdarúgó-vb-re figyel, és Üzbegisztán éjjeli debütálása előtt arra emlékeztet, hogy két éve a párizsi olimpián is először szerepelt az ázsiai csapat válogatottja a futballtornán, és a spanyolok elleni nyitó meccsükön Eldor Shomurodov, a mostani csapatkapitány szerezte az első olimpiai góljukat. Végül 2–1-re kaptak ki a spanyoloktól, 1–0-ra Egyiptomtól, míg Dominikával 1–1-es döntetlent játszottak, csoportnegyedikként kiestek. A második góljukat szerző Alisher Odilov nem fért be a vb-keretbe.

 

vb 2026 Párizs 2024 NOB Üzbegisztán
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