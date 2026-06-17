A NOB az üzbégek két évvel ezelőtti olimpiai debütálására emlékszik

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is a labdarúgó-vb-re figyel, és Üzbegisztán éjjeli debütálása előtt arra emlékeztet, hogy két éve a párizsi olimpián is először szerepelt az ázsiai csapat válogatottja a futballtornán, és a spanyolok elleni nyitó meccsükön Eldor Shomurodov, a mostani csapatkapitány szerezte az első olimpiai góljukat. Végül 2–1-re kaptak ki a spanyoloktól, 1–0-ra Egyiptomtól, míg Dominikával 1–1-es döntetlent játszottak, csoportnegyedikként kiestek. A második góljukat szerző Alisher Odilov nem fért be a vb-keretbe.

🇺🇿⚽ Uzbekistan had a memorable debut in football at the Olympics, with captain Eldor Shomurodov scoring against Spain.



How will they do in their first ever FIFA World Cup game against Colombia?#Olympics #FIFAWorldCup @FIFAWorldCup pic.twitter.com/gW4an1phz7 — The Olympic Games (@Olympics) June 17, 2026