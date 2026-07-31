Nemzeti Sportrádió

A World Boxing engedélyezte az oroszok himnusz- és zászlóhasználatát

2026.07.31. 12:51
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Mihail Gyegtyarjov (Fotó: Getty Images)
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Oroszország NOB Mihail Gyegtyarjov
A World Boxing (WB) hozzájárult, hogy az égisze alá tartozó viadalokon az orosz ökölvívók immár korlátozások nélkül, így a nemzeti zászlajuk és himnuszuk használata mellett versenyezhessenek.

Az engedményről Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter, egyszersmind az ország olimpiai bizottságának vezetője Telegram-csatornáján számolt be. Korábban az orosz sportági szövetség kérte a csatlakozását a World Boxinghoz, de ahhoz is ragaszkodott, hogy bokszolói a WB eseményein indulva viselhessék az orosz állami szimbólumokat.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) az ötkarikás ügyekben egyedüli képviseleti jogot kapott WB saját rendezvényein augusztustól lehetnek ott az oroszok, akik már részt vehetnek majd a 2027-ben Kazahsztánban sorra kerülő világbajnokságon is, amely a 2028-as Los Angeles-i olimpiára selejtező sorozat egyik állomása is lesz.

Az orosz szövetség a World Boxinghoz való csatlakozás mellett egyidejűleg megtartotta tagságát az orosz Umar Kremljov irányította Nemzetközi Bokszszövetségben (IBA), amely még akkor szorult ki az olimpiai mozgalomból, amikor a NOB-ot az elnöki tisztéből tavaly júniusban távozott német Thomas Bach vezette.

 

Oroszország NOB Mihail Gyegtyarjov
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