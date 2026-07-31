A World Boxing engedélyezte az oroszok himnusz- és zászlóhasználatát

Az engedményről Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter, egyszersmind az ország olimpiai bizottságának vezetője Telegram-csatornáján számolt be. Korábban az orosz sportági szövetség kérte a csatlakozását a World Boxinghoz, de ahhoz is ragaszkodott, hogy bokszolói a WB eseményein indulva viselhessék az orosz állami szimbólumokat.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB) az ötkarikás ügyekben egyedüli képviseleti jogot kapott WB saját rendezvényein augusztustól lehetnek ott az oroszok, akik már részt vehetnek majd a 2027-ben Kazahsztánban sorra kerülő világbajnokságon is, amely a 2028-as Los Angeles-i olimpiára selejtező sorozat egyik állomása is lesz.

Az orosz szövetség a World Boxinghoz való csatlakozás mellett egyidejűleg megtartotta tagságát az orosz Umar Kremljov irányította Nemzetközi Bokszszövetségben (IBA), amely még akkor szorult ki az olimpiai mozgalomból, amikor a NOB-ot az elnöki tisztéből tavaly júniusban távozott német Thomas Bach vezette.