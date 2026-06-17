A mexikóvárosi közlekedési káosz miatt késtek az üzbégek

A gárda magyar idő szerint csütörtök hajnalban Kolumbia ellen kezdi meg vb-szereplését.

Fabio Cannavaro szövetségi kapitány – aki játékosként az olaszokkal 2006-ban világbajnok volt – és stábja a hatalmas dugó miatt nem ért időben az Azték Stadionba. Az üzbég delegáció az atlantai edzőtáborból utazott a mexikói fővárosba.

A helyi illetékesek azt ajánlották a szurkolóknak a múlt csütörtöki mexikóvárosi nyitómeccs előtt, hogy hat órával a kezdés előtt induljanak útnak.