Nemzeti Sportrádió

A mexikóvárosi közlekedési káosz miatt késtek az üzbégek

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.17. 10:53
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Fabio Cannavaro és Eldor Shomurodov a mexikóvárosi sajtótájékoztatón (Fotó: AFP)
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vb 2026 Üzbegisztán Fabio Cannavaro
A mexikóvárosi közlekedési káosz miatt csúszott csaknem másfél órát a világbajnoki bemutatkozására váró üzbég labdarúgó-válogatott keddi sajtótájékoztatója.

A gárda magyar idő szerint csütörtök hajnalban Kolumbia ellen kezdi meg vb-szereplését.

Fabio Cannavaro szövetségi kapitány – aki játékosként az olaszokkal 2006-ban világbajnok volt – és stábja a hatalmas dugó miatt nem ért időben az Azték Stadionba. Az üzbég delegáció az atlantai edzőtáborból utazott a mexikói fővárosba.

A helyi illetékesek azt ajánlották a szurkolóknak a múlt csütörtöki mexikóvárosi nyitómeccs előtt, hogy hat órával a kezdés előtt induljanak útnak.

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Fabio Cannavaro nagy lehetőséget lát az üzbég válogatottban

A Kolumbia elleni mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány arról beszélt, hogy csapata meg akarja mutatni a világnak az üzbég válogatott karakterét

 

vb 2026 Üzbegisztán Fabio Cannavaro
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