Nemzeti Sportrádió

A Katar elleni botlás után nincs hibázási lehetőségük a svájciaknak

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
2026.06.18. 13:46
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Katar ellen csalódást keltő döntetlennel kezdett Svájc, de a válogatott Bosznia-Hercegovina legyőzésével nagy lépést tehet a csoport megnyerése felé.

Roppant elszántak a svájciak, s csak a győzelem lebeg a szemük előtt a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzést megelőzően. Szinte mindenki elkönyvelte, hogy Svájc az első fordulóban Katar ellen három pontot szerez, ám a hajrában Miro Muheim öngólja miatt 1–1 lett a vége. Ezért felértékelődik a bosnyákok elleni összecsapás, Svájc továbbra is a csoport első helyére pályázik – ehhez mindenképpen három pontot kell szereznie Los Angelesben. További részletek itt:

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KEZDÉS: 21.00. „Sok tapasztalt, vezér típusú játékosunk van, képesek vagyunk magabiztosan győzni.”

 

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