A Katar elleni botlás után nincs hibázási lehetőségük a svájciaknak

Katar ellen csalódást keltő döntetlennel kezdett Svájc, de a válogatott Bosznia-Hercegovina legyőzésével nagy lépést tehet a csoport megnyerése felé.

Roppant elszántak a svájciak, s csak a győzelem lebeg a szemük előtt a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzést megelőzően. Szinte mindenki elkönyvelte, hogy Svájc az első fordulóban Katar ellen három pontot szerez, ám a hajrában Miro Muheim öngólja miatt 1–1 lett a vége. Ezért felértékelődik a bosnyákok elleni összecsapás, Svájc továbbra is a csoport első helyére pályázik – ehhez mindenképpen három pontot kell szereznie Los Angelesben. További részletek itt: