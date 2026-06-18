Nemzeti Sportrádió

A harmadik brazil és argentin játékvezető is bemutatkozik a vb-n

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.18. 15:50
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Raphael Claus a spanyol–szaúdi mérkőzést vezeti majd (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a 2026-os világbajnokság vasárnapi csoportmérkőzéseinek játékvezetői küldését.

Wilton Sampaio és Roman Abatti után Raphael Claus is lehetőséget kap a tengerentúli világbajnokságon, így Brazília lett az egyik ország, amely három játékvezetővel képviselteti magát. A 2024-es Copa América-döntőt vezető 46 éves játékvezető már Katarban is ott volt, ahol két csoportmeccset vezetett, ezúttal a Spanyolország–Szaúd-Arábia mérkőzésen mutatkozik be a vb-n.

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Kassai Viktor 16 évvel ezelőtti elődöntője óta Kovács az első magyar, aki játékvezetőként dolgozhat a vb-n.

Facundo Tello és Yael Falcón után a harmadik argentin játékvezető, Dario Herrera is megkapta első küldését. A 2025-ben Libertadores-kupa-döntőn fújó 41 éves bíró a Belgium–Irán meccsen működik közre. 

Legutóbb 1974-ben fordult elő, hogy egy ország három játékvezetője is vb-meccset kapjon, akkor a házigazda NSZK-t képviselték hárman.

Az Uruguay–Zöld-foki-szigetek mérkőzést a 37 éves norvég Espen Eskas, míg az Új-Zéland–Egyiptomot a 38 éves egyesült arab emírségekbeli Omar Al-Ali vezeti.

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