A harmadik brazil és argentin játékvezető is bemutatkozik a vb-n
Wilton Sampaio és Roman Abatti után Raphael Claus is lehetőséget kap a tengerentúli világbajnokságon, így Brazília lett az egyik ország, amely három játékvezetővel képviselteti magát. A 2024-es Copa América-döntőt vezető 46 éves játékvezető már Katarban is ott volt, ahol két csoportmeccset vezetett, ezúttal a Spanyolország–Szaúd-Arábia mérkőzésen mutatkozik be a vb-n.
Facundo Tello és Yael Falcón után a harmadik argentin játékvezető, Dario Herrera is megkapta első küldését. A 2025-ben Libertadores-kupa-döntőn fújó 41 éves bíró a Belgium–Irán meccsen működik közre.
Legutóbb 1974-ben fordult elő, hogy egy ország három játékvezetője is vb-meccset kapjon, akkor a házigazda NSZK-t képviselték hárman.
Az Uruguay–Zöld-foki-szigetek mérkőzést a 37 éves norvég Espen Eskas, míg az Új-Zéland–Egyiptomot a 38 éves egyesült arab emírségekbeli Omar Al-Ali vezeti.