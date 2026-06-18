A harmadik brazil és argentin játékvezető is bemutatkozik a vb-n

Facundo Tello és Yael Falcón után a harmadik argentin játékvezető, Dario Herrera is megkapta első küldését. A 2025-ben Libertadores-kupa-döntőn fújó 41 éves bíró a Belgium–Irán meccsen működik közre.

Legutóbb 1974-ben fordult elő, hogy egy ország három játékvezetője is vb-meccset kapjon, akkor a házigazda NSZK-t képviselték hárman.

Az Uruguay–Zöld-foki-szigetek mérkőzést a 37 éves norvég Espen Eskas, míg az Új-Zéland–Egyiptomot a 38 éves egyesült arab emírségekbeli Omar Al-Ali vezeti.