Újonc játékvezető fújja a sípot a Kispest-Honvéd–MTK mérkőzésen

A kiskunfélegyházi születésű Katona Balázs 2022. augusztus 14-én egy Pécs–Mosonmagyaróvár (2–1) mérkőzésen mutatkozott be az NB II-ben, ahol eddig 56 mérkőzést vezetett.

A 38 éves játékvezető az NB II-es nyitányon a BVSC–Kazincbarcika (0–0) mérkőzésen működött, valamint hétfőn életében először negyedik játékvezető volt az NB I-ben az MTK–Zalaegerszeg (3–0) bajnokin.

Katona az NB II-ben mindkét csapattal találkozott, a kispestiek háromszor nyertek vele, az MTK pedig egy döntetlent ért el.

Munkáját két FIFA-asszisztens, Georgiou Theodoros és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető pedig a szintén FIFA-kerettag Káprály Mihály lesz. A videóbírókat később nevezi meg az MLSZ.