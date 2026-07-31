Nemzeti Sportrádió

Újonc játékvezető fújja a sípot a Kispest-Honvéd–MTK mérkőzésen

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.07.31. 19:46
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Katona Balázs egy MTK–Ajka NB II-es meccsen 2023 áprilisában (Fotó: Török Attila)
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NB I Katona Balázs bíróküldés játékvezető
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) hivatalos oldalán már olvasható a szombati Kispest-Honvéd–MTK NB I-es bajnoki játékvezetői küldése, és ebből kiderült, hogy újonc bíró kapta a fővárosi csapatok mérkőzését.

A kiskunfélegyházi születésű Katona Balázs 2022. augusztus 14-én egy Pécs–Mosonmagyaróvár (2–1) mérkőzésen mutatkozott be az NB II-ben, ahol eddig 56 mérkőzést vezetett.

A 38 éves játékvezető az NB II-es nyitányon a BVSC–Kazincbarcika (0–0) mérkőzésen működött, valamint hétfőn életében először negyedik játékvezető volt az NB I-ben az MTK–Zalaegerszeg (3–0) bajnokin.

Katona az NB II-ben mindkét csapattal találkozott, a kispestiek háromszor nyertek vele, az MTK pedig egy döntetlent ért el.

Munkáját két FIFA-asszisztens, Georgiou Theodoros és Szert Balázs segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezető pedig a szintén FIFA-kerettag Káprály Mihály lesz. A videóbírókat később nevezi meg az MLSZ.

 

NB I Katona Balázs bíróküldés játékvezető
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