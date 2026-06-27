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A félidő után Egyiptom és Belgium áll továbbjutásra
CS. M.
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2026.06.27. 06:03
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foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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