Nemzeti Sportrádió

A félidő után Egyiptom és Belgium áll továbbjutásra

CS. M.CS. M.
2026.06.27. 06:03
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Belgium ötöt vágott Új-Zélandnak, így csoportelső lett

Leandro Trossard duplázott az óceániaiak ellen, Romelu Lukaku szinte rögtön a beállása után eredményes volt.

 

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