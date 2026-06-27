Belgium ötöt vágott Új-Zélandnak, így csoportelső lett

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

G-CSOPORT

ÚJ-ZÉLAND–BELGIUM 1–5 (0–1)

Vancouver, BC Palace, 52 497 néző. Vezette: Adham Mahadmeh (jordániai)

ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Boxall, 64.), Surman, Bindon, Cacace (F. de Vries, 79.) – Bell (McCowatt, 64.), Stamenic – Thomas (Old, a szünetben), Singh (Randall, a szünetben), Just – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley

BELGIUM: Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans (Raskin, 85.) – Trossard (Saelemaekers, 72.), De Bruyne (A. Onana, 72.), Doku (Fernandez-Pardo, 56.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 85.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

Gólszerző: Just (84.), ill. Trossard (28., 50.), De Bruyne (66.), R. Lukaku (86.), Saelemaekers (90+4.)

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Belgium számára eddig csalódást hozott a vb, hiszen Kevin De Bruynéék Egyiptommal és Iránnal sem bírtak, így a szintén nyeretlen Új-Zéland ellen kellett bebiztosítaniuk a továbbjutásukat.

Az első félidő Leandro Trossard-ról szólt, az Arsenal támadója már a kilencedik percben közel járt a gólhoz, de lövése a kapufáról kifelé pattant. A 22. percben ismét ő próbálkozott lövéssel, a labda az egyik védő kezén csattant, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A videobíró azonban kihívta a jordániai bírót, aki végül megváltoztatta a döntését.

A 28. percben azonban már semmi nem menthette meg Új-Zélandot: De Bruyne szöglete lepattant Payne-ről a kapu előtt, Trossard pedig gyorsan eszmélt, és közelről a hálóba bombázott. A félidő vége előtt Charles De Ketelaere növelhette volna az előnyt, de Crocombe bravúrral védte a lövését.

Darren Bazeley a szünetben kettős cserével próbálkozott, de ez nem hozta meg az áttörést. Sőt, Belgium növelte az előnyét, Trossard a saját lövése utáni lepattanót a felső sarokba vágta.

Sőt, a 66. percben De Bruyne lövésével már három volt a két csapat között, és mivel Irán és Egyiptom döntetlenre állt, az élő tabellán az élre ugrottak a belgák.

De volt még több csavar a történetben, az új-zélandi Just remek lövéssel szépített, de Lukaku révén visszaállította a háromgólos különbséget Belgium – a veterán csatár öt méterről fejelt Crocombe kapujába egy perccel azt követően, hogy beállt. A végén a szintén csereként pályára lépett Saelemaekers állította be az 5–1-es végeredményt egy 14 méteres lövéssel, így Belgium csoportelsőként jutott tovább, és majd egy csoportharmadik vár rá a legjobb 32 között. Új-Zéland viszont biztosan nem folytathatja a tornát.

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