Nemzeti Sportrádió

A cserecsapatok csatája gólgazdag, San Franciscóban mindenkinek jó az iksz – félidők

CS. M.CS. M.
2026.06.26. 04:59
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Megdőlt a vb-gólrekord, Törökország a hajrában szerzett góllal az amerikaiak elleni győzelemmel búcsúzott

Arda Gülerék fordítottak az első félidőben, aztán egyenlítettek a társházigazdák, de a 98. percben Ayhan eldöntötte a meccset.

Felejthető és gól nélküli meccsen jutott tovább Ausztrália és Paraguay is

A D-csoport második helyéről döntő összecsapással nehéz lesz új rajongókat toborozni.

 

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