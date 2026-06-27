1000 drukkert „vásároltak” a katariak?

Bizarr feltételezés látott napvilágot a brit sajtóban. A The Telegraph állítása szerint Katar mintegy 1000 szurkolót „vásárolt” a világbajnokságra, hogy a lelátón buzdítsa a csapatot. A drukkerek mindegyike kézhez kapott állítólag egy csomagot, amely a katari válogatott mezét, sálját és zászlaját, valamint egy katari címerrel ellátott napszemüveget tartalmazott. A résztvevőknek ezenfelül all-inclusive ellátással fizették az utazásukat a mérkőzésükre, és természetesen kaptak belépőt is a stadionba. A cikk nem tér ki rá, hogy a csomagokhoz miként lehetett hozzájutni, a The Telegraph ugyanakkor kiderítette, hogy a „vásárolt szurkolók” egy része még életében nem járt futballmérkőzésen, és legalább a negyedüknek semmilyen kötődése nem volt korábban a közel-keleti országhoz.

Fotó: Reuters

Katar a világbajnokságon Santa Clarában Svájc (1–1), Vancouverben Kanada (0–6) és Seattle-ben Bosznia-Hercegovina (1–3) ellen lépett pályára, csoportja negyedik helyén végzett, így a torna egyenes kieséses szakaszában már nem érdekelt.