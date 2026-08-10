Nem lesznek ott az MTK drukkerei az Újpest elleni meccsen

„Elutasítjuk a szurkolókat kirekesztő, zárt kapus, kollektív MLSZ-büntetéseket, ezért csoportunk a hétvégi újpesti mérkőzésen szervezett formában nem lesz jelen, szurkolás nem lesz. Kérjük döntésünk elfogadását és tiszteletben tartását” – olvasható a közleményben.

Mint ismert, az Újpest korábban arra figyelmeztetett, hogy nem szeretné, ha a saját drukkerei a vendégszektorba váltanának jegyet trükközéssel.