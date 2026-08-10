Nem lesznek ott az MTK drukkerei az Újpest elleni meccsen
„Elutasítjuk a szurkolókat kirekesztő, zárt kapus, kollektív MLSZ-büntetéseket, ezért csoportunk a hétvégi újpesti mérkőzésen szervezett formában nem lesz jelen, szurkolás nem lesz. Kérjük döntésünk elfogadását és tiszteletben tartását” – olvasható a közleményben.
Mint ismert, az Újpest korábban arra figyelmeztetett, hogy nem szeretné, ha a saját drukkerei a vendégszektorba váltanának jegyet trükközéssel.
LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 14., péntek
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 15., szombat
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)