Nemzeti Sportrádió

Nem lesznek ott az MTK drukkerei az Újpest elleni meccsen

M. B.M. B.
2026.08.10. 22:22
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Fotó: Földi Imre
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Újpest MTK NB I MTK Budapest szurkolók
Az Ultras MTK nevű szervezett szurkolói csoport a hivatalos Facebook-oldalán reagált arra a hírre, hogy az Újpest elleni szombati, idegenbeli meccsen csak a vendégszurkolók válthatnak jegyet.

„Elutasítjuk a szurkolókat kirekesztő, zárt kapus, kollektív MLSZ-büntetéseket, ezért csoportunk a hétvégi újpesti mérkőzésen szervezett formában nem lesz jelen, szurkolás nem lesz. Kérjük döntésünk elfogadását és tiszteletben tartását” – olvasható a közleményben.

Mint ismert, az Újpest korábban arra figyelmeztetett, hogy nem szeretné, ha a saját drukkerei a vendégszektorba váltanának jegyet trükközéssel.

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A mérkőzésre csak a vendégszurkolók válthatnak jegyet, és nem ajánlott trükközni sem.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Augusztus 14., péntek
17.30: Kispest-Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)
Augusztus 15., szombat
16.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 16., vasárnap
16.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.30: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
Augusztus 17., hétfő
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

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