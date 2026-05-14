Mosolyogva és lelkesen teljesítették a Kört

– Nagyon nehéz volt?

– Igen, kemény menet volt, soha nem egyszerű egy ehhez hasonló kihívás – mondta a Csupasportnak Gorka Márton, aki a közelmúltban Jóború Lászlóval párban 28 óra és 16 perc alatt teljesítette a 152 kilométeres Kört. – Bevallom, ez már erősen feszegette a határaimat. Tudni kell, hogy A Kör időben, távban és szintben is hosszú nekem, de amennyire egy ilyen kihívásra lehet, tökéletesen felkészültem, így mondhatni minden kiválóan ment.

– Milyen volt ez a 152 kilométer?

– Jóború Lászlóval nem tűztünk ki időt, nem akartunk versenyezni másokkal, csupán a biztos teljesítésre mentünk. Lacinak a közelmúltban volt egy kisebb sérülése és a privát Ultrabalaton-kihívása, nekem pedig az első kísérletem volt ilyen hosszú távon. Jó érzésekkel rajtoltunk el, figyeltünk rá, hogy stabil, tartható legyen a tempónk. Természetesen a százötvenkét kilométer alatt mindkettőnknek akadtak nehéz pillanatai, amikor kissé lassítanunk kellett, de alapvetően sokat mosolyogtunk és lelkesek voltunk. Igyekeztünk okosak lenni, amikor kellett lassítottunk, amikor kellett, gyorsítottunk. Örülök, hogy jónak bizonyult a felkészülésem, már a Császta Trail-en is éreztem, hogy magamhoz képest kiemelkedően jó formában vagyok.

– Ráadásul amennyiben jól tudom, a kísérőcsapatuk is remekül tette a dolgát.

– Így van, szuper csapatunk volt, ezúton is köszönjük szépen nekik. Laci jól ismeri már A Kört, hiszen ez a harmadik teljesítése volt, ráadásul kísérőként is részt vett. Szabó Viviennek, Bencze Tamásnak, Kozma Rolandnak és Horváth Lászlónak is van kísérőként vagy futóként tapasztalata. Szinte tökéletesen ment minden, szerencsések voltunk, többek között az időjárással is. Talán utóbbit tekintve nem is kívánhattunk volna jobbat. Ugyanabban a cipőben és zokniban mentem végig, ami sok mindent elárul.

– Milyen volt a frissítése?

– Kiválóan ment, sokat ettem. A huszonnyolc óra alatt ezernyolcszáz gramm szénhidrátot vittem be, ami hétezer kalóriát jelent, de tizenháromezret el is égettem. Az evésben is figyeltem a lassításra és gyorsításra, vittem be izókat és géleket, de ettünk instant levest, krumplipürét és péksüteményeket is. Végig jól működött minden.

– Gyanítom, azért akadt nehézség is.

– Két nehézség volt, az egyik az, hogy éjszaka nagyon álmos lettem. Nem izomzati fáradtságot éreztem, hanem azt, hogy egyszerűen el akarok aludni. A könnyebb emelkedőkön mikroalvásaim is voltak, de sok koffeinnel ezt sikerült orvosolnom. Ez érdekes volt éjszaka. A másik nehézség pedig az volt, hogy az utolsó ötven kilométeren elkezdett fájni a bal térdem. Azonban ennek ellenére izomzatilag rendben voltam, és energiaproblémáim sem akadtak.

– Tekintsünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé?

– Nekem egy szezonban egy-két hosszú kihívás bőven elég, ráadásul idén nem a versenyzés van fókuszban, hanem az esküvőm Szabó Viviennel. Aztán az Ultra-Trail Hungary-re és a Triton Trail-re mindketten megyünk, a többit pedig meglátom majd. Könnyen elképzelhető, hogy őszre nézek még valami hosszabb versenyt.