Az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezője vár a magyar férfi kézilabda-válogatottra

Már egy évtizede annak, hogy férfi kézilabda-válogatottunk legutóbb vereséget szenvedett Szerbiától. Egy felkészülési mérkőzésen, 2016 januárjában Zentán 24–22-re kapott ki Talant Dujsebajev együttese, amely aztán a lengyelországi Európa-bajnokságon sem szerepelt fényesen. Azóta magyar győzelemmel vagy döntetlennel végződtek a két válogatott összecsapásai, s köztük egy vb-kvalifikációs párharc is volt 2016 nyarán – a két gárda történetének egyetlen egymás elleni selejtezőpárbaja –, amelyen a magyar válogatott Kraljevóban 26–25-re, Veszprémben pedig 30–25-re győzött.

A két válogatott tudásban most is közel áll egymáshoz, bár az elmúlt években Chema Rodríguez együttese jobb eredményeket ért el riválisánál, nem mellesleg a magyar válogatott spanyol kapitánya 2022. márciusi kinevezése óta valamennyi selejtezős párharcát megnyerte, legyen az olimpiai, világbajnoki vagy Európa-bajnoki kvalifikáció. Sőt, ehhez az eredménysorhoz hozzászámíthatjuk a 2019 nyarától 2022 tavaszáig tartó időszakot, amikor a spanyol szakember majdnem három éven át másodedző volt Gulyás István mellett, vagyis az elmúlt csaknem hét évben a magyar férfi kézilabda-válogatott mind az öt selejtezőjét sikerrel vette.

A megméretésnek egyik gárda sem tud teljes kerettel nekimenni, az egyik oldalon az irányító Lazar Kukics, a másikon a balátlövő Bodó Richárd hiányzik, de talán az is segíthet, hogy Chema Rodríguez jól ismeri a tavaly óta a szerb kispadon ülő Raúl Gonzálezt, aki egyébként 2018 és 2025 között a PSG-t irányította.

„Raúl rendkívül felkészült szakember, tudom, hogy megvan a terve Kukics játékának pótlására – elemezte a csütörtöki és vasárnapi ellenfelet a magyar szövetségi kapitány. – A szerb válogatott nagyon masszívan védekezik, nagy szenvedéllyel kézilabdázik, gyorsan megy át ellentámadásba, lerohanásba, átlövői, szélsői, beállói mind klasszisok, első számú kapusa Berlinben remekel, és tudom, hogy Raúl az ellenfelekből mindig nagyon alaposan felkészül. Kérdés, mennyire tudta már a saját elképzeléseire formálni a csapatát, hiszen a januári Európa-bajnokságon még új volt a kispadon, azóta pedig csak márciusban tudott találkozni egy hétre a kerettel. Összességében azt gondolom, mindkét válogatottnak ötven százalék esélye van a továbbjutásra.”

A Magyarország–Szerbia párharc győztese kijut a 2027. januári világbajnokságra, amelyet Németországban rendeznek meg. A magyar válogatott legutóbb 2015-ben maradt le a vb-ről, azóta mindig kijutott, 2016-ban Szerbiát, 2018-ban Szlovéniát, 2022-ben Izraelt, 2024-ben Litvániát győzte le a kvalifikáció során, 2020-ban törölték a selejtezőt a koronavírus-járvány miatt. Ezek alapján bátran kijelenthető, hogy az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezős párbaja elé néz a magyar válogatott.