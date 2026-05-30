BL-döntő: verekedés és pirotechnika miatt kellett intézkednie a rendőrségnek

P. K.
2026.05.30. 12:16
Illusztráció: MTI/Lapis Renáta
Arsenal Bajnokok Ligája PSG
A police.hu szombaton több rendőri intézkedésről is beszámolt a PSG–Arsenal BL-döntőre Budapestre érkező külföldi szurkolókkal szemben.

 

Pénteken délután a Champions Festival egyik kapujánál két portugál és egy brit férfi verekedett össze. A rendőrök szétválasztották, majd előállították őket, velük szemben garázdaság miatt indult eljárás.  

Péntek éjszaka a VII. kerület, Wesselényi utcában fogtak el egy brit állampolgárságú férfit, aki egy parkoló autó tetejére mászott fel, és ezzel megrongálta a járművet. 

Éjfél után a VII. kerület, Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, melynek keretében a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is, az elkövetők azonosítása folyamatban van.

Éjszaka fél egy körül a Rumbach Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepedt. Ismeretlen tettes ellen indult eljárás. 

Az alábbi felvétel a Rumbach Sebestyén és a Király utca találkozásánál  készült:

 

 

