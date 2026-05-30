BL-döntő: olvasóink többsége a PSG győzelmére tippel



Több mint 5200-an válaszoltak arra, a korábbi cikkünkben feltett kérdésre, hogy melyik csapat nyeri a szombati döntőt.

Szoros volt a verseny, végül 53 százalékkal a PSG győzött. 2756 olvasónk szavazott arra, hogy a francia csapat nyeri a Bajnokok Ligáját. Az Arsenal sikerére 2484-en voksoltak (47 százalék).

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!