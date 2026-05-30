Robert Pires az Arsenalért szorít, de a PSG-t erősebbnek tartja; Nikolics Nemanja a párizsiaknak szurkol

Roberto Carlos, háromszoros BL-győztes védő

– Kár, hogy a Real Madrid nem jutott be a döntőbe, hiszen a kedvenc csapatom, de ez van: élvezzük a meccset, és reméljük, a jobban futballozó nyer. Nem tudok kiemelni egyetlen játékost sem a két klubból, aki a leginkább megragadta volna a figyelmemet, mindenesetre biztos vagyok benne, hogy szombat este több nagyszerű futballistát láthatunk, aki beírja nevét a történelemkönyvekbe.

Gilberto Silva, az Arenal korábbi bajnok középpályása

– Nem szeretem azokat az összehasonlításokat, amelyek az előző bajnokcsapatot hasonlítják össze a mostanival, mert ez már új generáció. Annak idején kihoztuk magunkból a maximumot, méltóképpen képviseltük az Arsenalt. Tiszta szívből szorítunk a srácoknak, mert nagyon különleges, amit eddig elértek. Sok a jó játékos nálunk, mint például Declan Rice, Bukayo Saka vagy Gabriel – bízom bennük.

Robert Pires, az Arsenal korábbi bajnok középpályása

– Két nagyszerű, ugyanakkor különböző stílust képviselő együttes küzdelme várható. Nyilván annak szurkolok, hogy a kedvenc csapatom labdarúgói emelhessék magasba a BL-serleget, megérdemelten jutottak idáig, de nagyon nehéz lesz az Arsenalnak. A PSG-t tartom a mezőny legerősebbjének, játékosai elképesztően futballoznak.

Nikolics Nemanja 43-szoros magyar válogatott csatár a Nemzeti Sportnak

– Szombat este a PSG-nek szurkolok: nagyon tetszik az az irányvonal, amit képvisel. Luis Enrique fantasztikus vezetőedző, parádés csapatot rakott össze. Ousmane Dembélét szeretem a legjobban nézni. A Barcánál sokan támadták, hogy nem csapatjátékos, de ezekre a kritikákra rácáfol egy nagyszerű szakember keze alatt.

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

Szombat, 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol), Budapest, Puskás Aréna (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

