Szombaton rajtol a női Giro d'Italia – Zsankó Petra idén is indul

2026.05.30. 10:35
Zsankó Petra ismét ott lesz a mezőnyben (Fotó: Getty Images)
női Giro d'Italia Zsankó Petra országúti kerékpár
Idén is ott lesz a szombaton rajtoló női Giro d'Italia mezőnyében Zsankó Petra, célja pedig az olasz országúti kerékpáros körverseny teljesítése.

A kétszeres magyar időfutambajnok az előző idényben a Ceratizit-WNT kerékpárosa volt, ám a világelitbe tartozó német csapat a névadó szponzor távozása miatt megszűnt. Zsankó az év elején a dubai rendőrség klubcsapatában tekert, majd áprilisban a kontinentális bejegyzésű Aromitalia Vaianóhoz igazolt. Az olasz istálló jóvoltából indulhat a Girón, amelyet tavaly nem tudott befejezni. Ez megfogalmazása szerint „csalódáshegyeket” jelentett számára, mivel az akkori csapata az elvárások és követelések mellett nem a megfelelő módon támogatta.

„Az a cél, hogy most befejezzem, hiszen a mostani csapatom az induláson kívül igazán semmiben nem tud segíteni. A lehetőségért viszont hálás vagyok, ezt ki is szeretném használni” – mondta az MTI-nek Zsankó Petra, aki szerint az ereje beosztására kell odafigyelnie, hogy felesleges helyzetekben ne pocsékolja el, emellett tapasztalatot is szeretne gyűjteni.

Zsankó jelezte, egy kockaköves versenyen nemrég bukott, a térde és a válla még nem az igazi, ezért sem tűzött ki nagy célokat maga elé.

NŐI GIRO D'ITALIA (MÁJUS 30.–JÚNIUS 7., 1153.7 km)
MENETREND
Május 30., szombat: 1. szakasz, Cesenatico–Ravenna, 139 km
Május 31., vasárnap: 2. szakasz, Roncade–Caorle, 156 km
Június 1., hétfő: 3. szakasz, Bibione–Buja, 156 km
Június 2., kedd: 4. szakasz, Belluno–Nevegal, 12.7 km, hegyi időfutam
Június 3., szerda: 5. szakasz, Longarone–Santo Stefano di Cadore, 146 km
Június 4., csütörtök: 6. szakasz, Ala–Brescello, 159 km
Június 5., péntek: 7. szakasz, Sorbolo Mezzani–Salice Terme, 159 km
Június 6., szombat: 8. szakasz, Rivoli–Sestriere, 105 km, hegyi befutó
Június 7., vasárnap: 9. szakasz, Saluzzo–Saluzzo, 145 km

 

