Faragó Kamilla: Nem lehetünk elégedetlenek

ARANY, EZÜST, BRONZ – így alakult az UVSE elmúlt három idénye a női vízilabda ob I-ben. Ugyan Benczur Márton csapata nagy csatában alulmaradt a BVSC ellen az elődöntőben, így a 2014–2015-ös idénytől számítva csupán másodszor fordult elő (2023 után), hogy nem jutott be a fináléba, a bronzcsatában viszont hengerelt a 2023-ban bajnok, az elmúlt két évadban harmadik Eger ellen. Az UVSE a párharc szerdai, Hajós uszodában megrendezett harmadik meccsét 2–0-s előnyből várta, és jól védekezve szinte végig vezetett. A 17–10-es sikerrel 3–0-val eldöntötte a párharcot, amelyben akadtak ugyan egy-egy negyedekre nehéz pillanatai az UVSE-nek, főleg múlt szombaton idegenben, de összességében meggyőző teljesítménnyel szerezte meg a harmadik helyet. Hajdú Kata és Mácsai Eszter is négy gólig jutott.

„Volt némi hullámzás a párharcban, de annak örülök, hogy minden meccsen nagyon jól kezdtünk. Egerben ugyan többször is vezetett az ellenfél, de a második félidőben mi kerekedtünk felül. Ez is megmutatta, mennyire erősek vagyunk, mert Egerben nehéz a vendégcsapatok dolga – mondta lapunknak a harmadik meccsen két gólt szerző Faragó Kamilla. – Nagyon örülök, hogy mind a három meccset több góllal nyertük meg, és bár tény, hogy a döntőben szerettünk volna játszani, a bronzérem nem is feledteti teljesen, mi volt az eredeti célunk, büszke vagyok, hogy így alakult ez a párharc. Ha a BVSC-vel szembeni teljesítményünket nézem, nem érdemeltük meg a győzelmet, nem játszottunk jól, hiányzott az a tűz, ami minket általában jellemez, de a bronzpárharcra mindez visszajött.”

Az UVSE a Magyar Kupában ugyancsak harmadik lett, míg a Bajnokok Ligájában negyeddöntős volt – Faragó szerint nem lehetnek elégedetlenek. „A BL-ben számos mérkőzésünk alakult jól, kiemelném a februári, Olympiakosz elleni hazai győzelmünket a csoportkörben, ami szerintem meglepetés volt, akkor nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé. Nagy öröm volt az elmúlt idényhez képest, amikor a csoportkörben búcsúztunk – nem lehetünk elégedetlenek, de mindig van hova fejlődni.”

Ezután megkérdeztük, neki személyesen merre tovább – a napokban felvetődött, hogy külföldre igazol, Faragó Kamilla pedig megerősítette, hogy a következő idénytől a spanyol Mataróban folytatja a pályafutását. A 25 éves, háromszoros világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes játékos először lesz légiós – a Kecskemétben kezdett vízilabdázni, 2015-től az UVSE játékosa, a felnőttcsapattal négy bajnoki címet, 2023-ban Eurokupát nyert.