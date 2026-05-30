Nemzeti Sportrádió

Faragó Kamilla: Nem lehetünk elégedetlenek

SZ. R.SZ. R.
2026.05.30. 11:24
null
Faragó Kamilla (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
női vízilabda vízilabda Faragó Kamilla
Faragó Kamilla szerint az Eger ellen 3–0-ra megnyert bronzpárharc nem feledteti teljesen, hogy az UVSE eredeti célja a döntő volt, de örömmel tölti el, hogy meggyőző teljesítménnyel állhattak fel a dobogóra. A 25 éves játékos azt is megerősítette lapunknak, hogy a következő évadtól légiósnak áll, és a spanyol Mataróban folytatja pályafutását.

ARANY, EZÜST, BRONZ – így alakult az UVSE elmúlt három idénye a női vízilabda ob I-ben. Ugyan Benczur Márton csapata nagy csatában alulmaradt a BVSC ellen az elődöntőben, így a 2014–2015-ös idénytől számítva csupán másodszor fordult elő (2023 után), hogy nem jutott be a fináléba, a bronzcsatában viszont hengerelt a 2023-ban bajnok, az elmúlt két évadban harmadik Eger ellen. Az UVSE a párharc szerdai, Hajós uszodában megrendezett harmadik meccsét 2–0-s előnyből várta, és jól védekezve szinte végig vezetett. A 17–10-es sikerrel 3–0-val eldöntötte a párharcot, amelyben akadtak ugyan egy-egy negyedekre nehéz pillanatai az UVSE-nek, főleg múlt szombaton idegenben, de összességében meggyőző teljesítménnyel szerezte meg a harmadik helyet. Hajdú Kata és Mácsai Eszter is négy gólig jutott.

„Volt némi hullámzás a párharcban, de annak örülök, hogy minden meccsen nagyon jól kezdtünk. Egerben ugyan többször is vezetett az ellenfél, de a második félidőben mi kerekedtünk felül. Ez is megmutatta, mennyire erősek vagyunk, mert Egerben nehéz a vendégcsapatok dolga – mondta lapunknak a harmadik meccsen két gólt szerző Faragó Kamilla. – Nagyon örülök, hogy mind a három meccset több góllal nyertük meg, és bár tény, hogy a döntőben szerettünk volna játszani, a bronzérem nem is feledteti teljesen, mi volt az eredeti célunk, büszke vagyok, hogy így alakult ez a párharc. Ha a BVSC-vel szembeni teljesítményünket nézem, nem érdemeltük meg a győzelmet, nem játszottunk jól, hiányzott az a tűz, ami minket általában jellemez, de a bronzpárharcra mindez visszajött.”

Az UVSE a Magyar Kupában ugyancsak harmadik lett, míg a Bajnokok Ligájában negyeddöntős volt – Faragó szerint nem lehetnek elégedetlenek. „A BL-ben számos mérkőzésünk alakult jól, kiemelném a februári, Olympiakosz elleni hazai győzelmünket a csoportkörben, ami szerintem meglepetés volt, akkor nagy lépést tettünk a negyeddöntő felé. Nagy öröm volt az elmúlt idényhez képest, amikor a csoportkörben búcsúztunk – nem lehetünk elégedetlenek, de mindig van hova fejlődni.”

Ezután megkérdeztük, neki személyesen merre tovább – a napokban felvetődött, hogy külföldre igazol, Faragó Kamilla pedig megerősítette, hogy a következő idénytől a spanyol Mataróban folytatja a pályafutását. A 25 éves, háromszoros világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes játékos először lesz légiós – a Kecskemétben kezdett vízilabdázni, 2015-től az UVSE játékosa, a felnőttcsapattal négy bajnoki címet, 2023-ban Eurokupát nyert.    

 

női vízilabda vízilabda Faragó Kamilla
Legfrissebb hírek

Férfi vízilabda ob I: otthon nyert a Debrecen és a Szentes az alsóházban

Vízilabda
18 órája

Vízilabda: megértek a bajnoki címre a BVSC serdülői

Utánpótlássport
2026.05.28. 10:49

Szorosabb második meccsen duplázta meg előnyét az FTC a BVSC ellen a női vízilabda ob I döntőjében

Vízilabda
2026.05.24. 17:09

Vízilabda: a BVSC-Zugló nyerte a fiú serdülőbajnokságot

Utánpótlássport
2026.05.24. 15:07

Izgalmas csatában az FTC került előnybe a Honvéd ellen a férfi vízi ob I döntőjében

Vízilabda
2026.05.23. 22:55

Férfi vízilabda BL: magabiztos győzelemmel zárta a negyeddöntős kört a címvédő FTC

Vízilabda
2026.05.20. 21:58

Női vízilabda ob I: az UVSE előnybe került a bronzcsatában

Vízilabda
2026.05.20. 20:28

Itt a játékos, a jogász és a vízilabdaelnök válasza Mihók Attila piros lapos botrányára

Vízilabda
2026.05.20. 08:02
Ezek is érdekelhetik