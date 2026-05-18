Kick-box vk: a tíz magyar aranyból négyet Bumba Mason szerzett

A sportági szövetség hétfői beszámolója szerint Bumba Mason sokoldalúságát jellemzi, hogy pointfighting küzdelemben és formagyakorlatban is két-két első helyet érdemelt ki: előbbiben saját súlycsoportja, a 94 kg mellett diadalmaskodott a plusz 94 kilóban is, míg formagyakorlatban a kreatív fegyveres és a zenés fegyveres kategóriában emelkedett ki a mezőnyből.

A 43 ország 2300-nál is több küzdősportolóját felvonultató antalyai vk-n, amely az év egyik legnépesebb versenye volt, a magyar válogatott a török házigazdák együttese mögött másodikként végzett az éremtáblázaton.

(MTI)

A felnőtt magyar érmesek

Pointfighting

Férfiak

57 kg: 2. Gyeraj Ákos

69 kg: 2. Viczián Dániel

74 kg: 1. Bálint Martin

79 kg: 2. Bálint Martin

94 kg: 1. Bumba Mason

+94 kg: 1. Bumba Mason

Csapat: 1. Halker-KirályTeam (Bálint Martin, Economo Dimitrios, Hammer Máté)

Nők

50 kg: 1. Debreczeni Frida, 2. Török Szonja

65 kg: 1. Tóth Izabella

Formagyakorlat

Férfiak

Kreatív fegyveres: 1. Bumba Mason

Zenés fegyveres: 1. Bumba Mason

Nők

Kreatív fegyveres: 1. Tar Petra, 2. Dorner Réka

Zenés: 2. Tar Petra

Zenés kreatív: 2. Tar Petra, 3. Dorner Réka

Csapat: 1. Black&Gold Angels SE (Tar Kriszta, Tar Petra)

Full-contact

Férfiak

60 kg: 3. Czégény Erik

Nők

52 kg: 3. Kamarás Petra