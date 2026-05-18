Kick-box vk: a tíz magyar aranyból négyet Bumba Mason szerzett

2026.05.18. 12:08
Bumba Mason kick-box kick-box vk
A hétvégi, törökországi kick-box világkupa tíz magyar aranyérme közül négyet Bumba Mason szerzett, aki az Egyesült Államokban nevelkedett, de február óta magyar állampolgár.

A sportági szövetség hétfői beszámolója szerint Bumba Mason sokoldalúságát jellemzi, hogy pointfighting küzdelemben és formagyakorlatban is két-két első helyet érdemelt ki: előbbiben saját súlycsoportja, a 94 kg mellett diadalmaskodott a plusz 94 kilóban is, míg formagyakorlatban a kreatív fegyveres és a zenés fegyveres kategóriában emelkedett ki a mezőnyből.

A 43 ország 2300-nál is több küzdősportolóját felvonultató antalyai vk-n, amely az év egyik legnépesebb versenye volt, a magyar válogatott a török házigazdák együttese mögött másodikként végzett az éremtáblázaton.

(MTI)

A felnőtt magyar érmesek
Pointfighting
Férfiak
57 kg: 2. Gyeraj Ákos
69 kg: 2. Viczián Dániel
74 kg: 1. Bálint Martin
79 kg: 2. Bálint Martin
94 kg: 1. Bumba Mason
+94 kg: 1. Bumba Mason
Csapat: 1. Halker-KirályTeam (Bálint Martin, Economo Dimitrios, Hammer Máté)
Nők
50 kg: 1. Debreczeni Frida, 2. Török Szonja
65 kg: 1. Tóth Izabella

Formagyakorlat
Férfiak
Kreatív fegyveres: 1. Bumba Mason
Zenés fegyveres: 1. Bumba Mason
Nők
Kreatív fegyveres: 1. Tar Petra, 2. Dorner Réka
Zenés: 2. Tar Petra
Zenés kreatív: 2. Tar Petra, 3. Dorner Réka
Csapat: 1. Black&Gold Angels SE (Tar Kriszta, Tar Petra)

Full-contact
Férfiak
60 kg: 3. Czégény Erik
Nők
52 kg: 3. Kamarás Petra

 

