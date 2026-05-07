A szegedi világkupaversenyen kezdődik a harc az olimpiai kvótákért

Az Ázsia-bajnoksággal néhány hete földünk legnagyobb kontinensén már elrajtolt, ám most világszinten is elkezdődik az olimpiai ranglistapont-vadászat kajak-kenuban, mégpedig pénteken, a szegedi világkupaversenyen. A viadal nívóját jelzi, hogy 62 ország összesen 684 sportolója vesz részt rajta, s hogy mire is lehet képes a 49 fős magyar küldöttség, arról már a helyszínen, a Maty-éren található olimpiai központban csütörtökön tartott sajtótájékoztatón számolt be a sportági vezetés.

Szakács Bálint, a Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) főritkára kifejtette, volt szerencséje bejárnia a pályát, és jelentheti, minden készen áll a megméretésre: „A célunk mindig az, hogy minél több eseményt hozzunk Magyarországra, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a gyorsasági szakág első nagy világeseményét mi rendezhetjük meg. A mostani világkupa más lesz, mint az eddigiek, hiszen ez az olimpiai kvalifikációs sorozat első állomása, érdekesség, hogy a kvalifikáció nálunk zárul, a jövő évi szegedi világbajnoksággal.”

Öt kontinens képviselteti magát a szegedi világkupaversenyen, amelyen 190 futam alatt, 24 versenyszámban összesen 72 érem talál gazdára. Az új kvalifikációs rendszer értelmében a tíz olimpiai számban külön-külön hozott létre ranglistákat a nemzetközi szövetség – csapathajóban (K–4 500, K–2 500 és C–2 500 méter) kizárólag az adott olimpiai számban gyűjthetők pontok, egyesben viszont a nem olimpiai számok is számítandók. A párizsi olimpiáról 12 aranyérmes ül hajóba, a tavalyi milánói világbajnokság egyik legnagyobb sztárja, az Olaszországban négy aranyérmet szerzett ukrán Ljudmila Luzan is részt vesz a megméretésen. A viadal legfiatalabb résztvevője a mindössze 14 esztendős Dusev-Janics Milana üzbég színekben indul – az ő édesanyja a háromszoros olimpiai bajnok Dusev-Janics Natasa, aki az üzbég csapat vezetőjeként tevékenykedik. A világkupa számokban

Kajakban 28 magyar versenyzőnek szurkolhatunk, Tóth Dávid szakági szövetségi kapitány a következőképpen számolt be az elvárásairól: „Két hete rendeztünk a válogatóversenyt, azóta elég pörgős időszakon vagyunk túl. A viadalon sokan tudták hozni a tőlük megszokott meglehetősen magas színvonalat, és azt láthattuk, hogy rajtuk kívül szerencsére több fiatal is előrelépett. Múlt héten edzőtábort tartottunk itt Szegeden, itt kialakítottuk a négyeseket, szűk volt az egy hét, bízom benne, hogy ennek ellenére erős versenyt láthatunk a mieinktől. Rendkívül fontos lépcsőfok az olimpiáig vezető úton a mostani, elengedhetetlen, hogy jó eredményeket érjünk el, mert mindkét szakágban a maximális, tíz kvóta megszerzése a célunk.”

Ifj. Foltán László is reményeit fejezte ki azt illetően, hogy jól szerepel a világkupán versenyző 21 kenusunk: „A csapat tavalyi gerince megmaradt, a szegedi rövidebb, mint a másik két idei vk, így szorosabb is az időrendje – ez megköveteli, hogy nagyobb csapattal induljunk, ezért lehetőséget tudunk adni a fiataljainknak; reméljük, pimaszok lesznek, és borsot törnek a tapasztalt klasszisok orra alá. A kenus csapat egyébként is fiatal, de vannak rutinos, nemzetközi elitszintet képviselő tagjai. Mindent összevetve erős egység a miénk, remélem, mindenki felhúzta az ingujját, és megmutatják, mire képesek!”

A MAGYAR CSAPAT

FÉRFI KAJAK

K–1 200 m: Csizmadia Kolos; Balogh Gergely

K–1 500 m: Varga Ádám; Tamási Zsombor

K–1 1000 m: Kopasz Bálint; Varga

K–1 5000 m: Varga; Kaed Ádám Said

K–2 500 m: Fodor Bence, Kurucz Levente; Nádas Bence, Tótka Sándor

K–4 500 m: Nádas, Fodor, Kurucz, Tótka; Mircse Iván, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente

NŐI KAJAK

K–1 200 m: Lucz Anna; Kiskó Réka

K–1 500 m: Csikós Zsóka; Gazsó Alida Dóra

K–1 1000 m: Csikós; Kőhalmi Emese

K–1 5000 m: Kőhalmi; Rendessy Eszter

K–2 500 m: Ujfalvi Laura, Csikós; Gombás Alíz, Pető Hanna

K–4 500 m: Lucz, Pupp Noémi, Pető, Gazsó; Kiskó, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna

FÉRFI KENU

C–1 200 m: Hodován Dávid; Kurczina Máté

C–1 500 m: Uhrin Dávid; Buday Domonkos

C–1 1000 m: Fejes Dániel; Adolf Balázs

C–1 5000 m: Adolf; Gyányi Milán

C–2 500 m: Kollár Kristóf, Juhász István; Fejes, Hajdu Jonatán

C–4 500 m: Buday, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász, Uhrin; Marenec-Dózsa Zsombor, Kurczina, Molnár Csanád, Hodován

NŐI KENU

C–1 200 m: Kiss Ágnes; Nagy Bianka

C–1 500 m: Csorba Zsófia; Győre Panna

C–1 5000 m: Csorba; Győre

C–2 200 m: Takács Kincső, Horányi Dóra; Opavszky Réka, Paragi Petra

C–2 500 m: Kiss, Nagy; Takács, Horányi

C–4 500 m: Kiss, Nagy, Opavszky, Csorba; Takács, Horányi, Győre, Parag