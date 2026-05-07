Pinezits Máté: Próbálok utat törni azoknak, akik hasonló cipőben járnak



Így képzelte el az elmúlt majdnem fél évet?

Amikor tavaly decemberben kineveztek, két fő célt kaptam a vezetőktől – mondta lapunknak adott interjújában Pinezits Máté, az MTK Budapest vezetőedzője, aki Horváth Dávid helyére érkezett a kispadra. – Az egyik az volt, hogy minél magabiztosabban maradjunk bent az élvonalban, ezzel párhuzamosan pedig minél több fiatalt be kell építeni a csapatba. Úgy érzem, ezt is megvalósítottuk. Utóbbiról szólva büszkék lehetünk arra, hogy a tehetségek nem a „fiatalszabály” miatt kaptak lehetőséget, hanem saját jogon vívták ki maguknak – előfordult, hogy egyszerre négy-öt srác is helyet kapott az együttesben. Elégedett ennek ellenére nem vagyok, hiszen több alkalommal is hullajtottunk el pontokat, ezen javítanunk kell a következő idényben.

Az interjú előtt elmondta, hogy sűrű napja a szerdai, mert a videózás és az edzés után nem hazamegy, hanem megnézi az utánpótláscsapatok tréningjeit. Ez a megszokott menetrend?

Amikor csak tudok, sort kerítek arra, hogy edzéseket, meccseket nézzek élőben vagy videóról, mert bár természetesen kapcsolatban vagyok az utánpótlás­edzőkkel, szeretem közvetlenül megnézni a játékosokat. Több szakemberrel is dolgoztam együtt korábban, ismerjük egymást, megbízunk egymásban, én pedig örülök, ha minél több tehetség kerül fel a felnőttekhez. Legutóbb a tizenhat éves Andrej Vasziljevics mutatkozott be, de őszintén mondom, nem érdekel, ki milyen korban van, engem csak az foglalkoztat, mire képes, és aki megérdemli, lehetőséget kap, a többi már csak rajta múlik.

A csapat tavasszal megmutatta, képes jó játékra, de a három bajnoki győzelem és négy vereség mellett hét alkalommal is döntetlen lett a meccs vége – nem túl sok ez?

Ez mutat egyfajta stabilitást, mentálisan és játékban is, erre bizonyíték, hogy például a felcsútiak és a debreceniek ellen is kétgólos hátrányból mentettünk pontot, a játékosok nem estek össze, épp ellenkezőleg, állták a sarat. A harmadik legmagasabb xG-t és a negyedik legtöbb helyzetet dolgoztuk ki a tavaszi fordulók alatt, ami mutatja a felfogásunkat, ezzel együtt, mint korábban mondtam, nem vagyok elégedett, több pontot is veszítettünk. A stábommal tudtuk, hogy időigényes feladat vár ránk, gyakorlatilag felkészülési időszak nélkül folytatódott a bajnokság januárban, jöttek új játékosok és olyan labdarúgók is csatlakoztak a munkához, akik sérülés után tértek vissza, ezt a hét-nyolc futballistát menet közben kellett felépíteni.

Az első, kisvárdai győztes mérkőzés után kilenc bajnokin keresztül nem nyertek, márpedig idehaza igencsak ritka, hogy ilyen rossz sorozat ellenére kitartanak az edző mellett. Az MTK-nál ez történt, most pedig öt forduló óta veretlen a csapat.

Az előbb elmondottak is közrejátszhattak abban, hogy csak öt pontot szereztünk abban az időszakban, de legyünk őszinték, ezzel együtt is többet kellett volna. Folyamatosan beszéltünk, egyeztettünk a vezetőkkel, szakmai visszacsatolásként elmondtam, éppen hol tartunk a csapatépítésben. Végig őszinte, nyílt kommunikáció zajlott. Talán ennek is köszönhető, hogy most már hosszú hetek óta játékban és pontok tekintetében is sikerült előrelépni. Ha valahol a nyugalom az úr és becsületesen dolgozol, ott előbb-utóbb láthatóvá válik az építkezés.

Az MTK az első klub, amelynél az NB I-ben dolgozhat – miben fejlődött leginkább az elmúlt hónapokban?

Valóban úgy gondolom, hogy mindenben. A csapattal minden héten a figyelem középpontjában lenni jó értelemben vett feszességet ad az ember mindennapjainak, ezt élvezem. Sikerült megtalálnom a közös hangot a stábbal és a játékosokkal, nagyszerű emberekkel dolgozom nap mint nap. Tisztában voltunk azzal, hogy amit el akarunk érni, nem kapjuk meg azonnal, nem adják ingyen, hanem sokat kell érte dolgozni. Megtettük.

Vezetőedzőként ön a legfiatalabb az NB I-es mezőnyben: hogyan kezeli, hogy rendre rutinosabb kollégák vették és veszik körül?

Különösebben nem foglalkoztam ezzel, a Kozármisleny vezetőedzőjeként is előfordult, hogy én voltam a legfiatalabb az NB II-es mezőnyben. Tisztelem az összes kollégát kortól függetlenül, nyitott szemmel járok, bármikor, bárkitől lehet ellesni jó meglátásokat. Több olyan kollégám is dolgozik idehaza, aki korábban nem volt válogatott vagy élvonalbeli futballista, és üzennek, hogy az én példám ösztönzi őket, hogy a legalacsonyabb utánpótlás-korosztályokból, vidékről is el lehet jutni az élvonalig, ehhez persze sokat kell dolgozni. Felelősséget is érzek, és próbálok utat törni azoknak a szakembereknek, akik hasonló cipőben járnak, mint én.

Milyen csapat lehet az MTK a következő idényben? A klubmodell része, hogy a legjobbakat rendre értékesítik, az utóbbi időben például távozott Molnár Rajmund, Kosznovszky Márk vagy a nyártól Vitályos Viktor.

A klubmodell biztosan nem változik, az pedig öröm, hogy sok olyan játékosunk van, aki felkeltette több külföldi klub érdeklődését. Konkrétumot nem tudok mondani, hogy kik jönnek és mennek, ez nem is csak az én hatásköröm, nekünk legfőképpen az a feladatunk a szakmai stábbal, hogy minél ütőképesebb csapatot formáljunk.

Szinte új játékosnak tekinthető majd Bognár István, aki a tervek szerint felépül a következő idényre. Bár az irányító középpályás kedden töltötte be a harmincötöt, játéktudása ide­haza óriási érték.

Bízom benne, hogy a nyári felkészülést már a csapattal kezdheti, elképesztő meglátásai vannak a pályán. A szezont gyakorlatilag nélküle csináltuk végig, ez nagy veszteség volt nekünk. Nem kérdés, nagyon várjuk vissza a június közepi felkészülés kezdetére.

Mivel piheni ki magát a szünetben, van valami hobbija?

Körülbelül három, három és fél hét lesz a nyári pihenő, de a játékosoknak ez idő alatt is lesz feladatuk, s persze edzőként nekünk is. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a futball a hobbim, így edzésterveket írok, a keretalakításról beszélgetek a vezetőséggel, tényleg van mit tenni. Az biztos, hogy néhány napra elutazom Szombathelyre a szüleimhez – korábban Sopronban volt a bázis, de három éve már Szombathely a családi központ. Kevés időt tölthetek velük, így minden percet megbecsülünk, és a soproni barátokat is biztosan meglátogatom. Szeretek olvasni, szakmai, tudományos anyagokat a futballról, társadalomtudományról, pszichológiáról, vezetéselméletről, és az önéletrajzi köteteket is kedvelem, de szívesen hallgatok ezzel kapcsolatos beszélgetéseket is. Szóval élvezem, hogy tanulhatok, és ezáltal is több leszek.