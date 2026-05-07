Dembélé beelőzte Mbappét; a PSG a Barcelona gólrekordját ostromolhatja a budapesti BL-döntőben

A 2026-os budapesti döntőben a londoni Arsenal és a párizsi PSG csap össze. 1971 (Ajax–Panathinaikosz) óta ez lesz az első alkalom, hogy a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét két fővárosi klub vívja meg egymással. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy a két döntős csapat edzője ugyanabból az országból származik, legutóbb két német edzővel, Hans-Dieter Flickkel és Thomas Tuchellel történt hasonló. A PSG az ötödik csapat, amely sorozatban kétszer bejutott a BL fináléjába.

🦇 Valencia — 2000 & 2001

👹 Man United — 2008 & 2009

— 433 (@433) May 7, 2026

2020 óta ez lesz a PSG harmadik BL-döntője, ez a legtöbb ebben a korszakban: kettőig jutott a Manchester City, a Real Madrid és az Internazionale is. A párizsiaknak ez lesz a harmadik BL-fináléja, ami a legtöbb a francia csapatok között.

Paris Saint-Germain have scored 44 goals in the UEFA Champions League this season, the second-most by any team in a single campaign in the competition's history.



— RazedFootball (@RazedFootball) May 7, 2026

A valamely európai kupasorozatban elért legtöbb gól rekordját az 1999–2000-es Barcelona tartja 45-tel. Annak a spanyol csapatnak tagja volt Luis Enrique is, aki most a párizsiakat irányítja. A PSG Ousmane Dembélé szerdai találatával 44 gólnál tart, így a döntőben beérheti vagy akár meg is döntheti a rekordot. A gólpasszt adó Hvicsa Kvarachelia az eső játékos, aki egy BL-idényen belül sorozatban hét egyenes kiesés mérkőzésen gólt vagy gólpasszt jegyez. A grúz a 2025. februári párizsi bemutatkozása óta 21 gólban vállalt szerepet, csak Harry Kane (22) előzi meg ebben a periódusban.

A BL-döntőben a legtöbb gólt szerző csapat (PSG, 44) a legkevesebb gólt kapó együttessel (Arsenal, 6) találkozik, azaz megvalósul a paradoxon a megállíthatatlan ágyúgolyó és a ledönthetetlen fal találkozásával.

Dembélének a szerdai volt a 18. gólja a BL egyenes kieséses szakaszában a PSG színeiben, ezzel megelőzte Kylian Mbappét, ráadásul öttel kevesebb idényre volt ehhez szüksége. Marqinhosnak a szerdai volt a 121. mérkőzése a Bajnokok Ligájában, amivel rekorder a brazil játékosok körében.

Harry Kane késői góljával egyenlített a Bayern München. Ez volt az angol támadó 60. gólja az idényben, és csak hatszor ért el valamely játékos ennél több találatot, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is háromszor volt erre képes. A csúcsot az argentin tartja 82 góllal. Harry Kane az első 70 Bajnokok Ligája-meccsén 54 gólt szerzett. Csak Erling Haaland (57 gól 58 mérkőzésen) és Ruud van Nistelrooy (55 gól 70 mérkőzésen) szerzett többet az első 70 mérkőzésén.

Az odavágón 22 lövésből kilenc gól született, ami 41 százalékos gól/lövés arány. Ezzel szemben a visszavágón 33 lövésből két gól jött össze, ami jelentősen rosszabb, hatszázalékos gól/lövés arány. Noha a visszavágón csupán egy-egy gólt szereztek a csapatok, a két meccsen elért 11 találat a harmadik legtöbb egy elődöntős BL-párharcban. A 2017–2018-as idényben a Liverpool–Roma, valamint a tavalyi Barcelona–Internazionale mérkőzéseken egyaránt 13 gól esett.

Az elődöntő mezőnyének kialakulását követően megszavaztattuk olvasóinkkal, melyik két csapatot várják a budapesti BL-döntőbe. Az NSO szavazására 3219 voks érkezett, a legtöbben, 1221-en Bayern München–Arsenal finálét vártak/reméltek, míg a legkevesebb voksot, 438-at a végül megvalósult PSG–Arsenal párosításra adták. Ez a szavazatok mindössze 13.6%-a volt.