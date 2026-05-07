Zavargások Párizsban, 127 embert előállítottak a Bayern–PSG után

2026.05.07. 11:20
BL PSG Bayern München
Zavargások törtek ki szerda este Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1–1-gyel ismét bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe.

 

A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert előállítottak, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket.

A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a Parc des Princes Stadion körül és a Champs-Élysées mentén, noha utóbbin tilos volt a gyülekezés. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be.

Tavaly, miután a PSG megnyerte a döntőt, súlyos zavargások törtek ki a francia fővárosban: a randalírozók üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel. Akkor 294 embert állítottak elő.

A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.

