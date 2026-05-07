Diósgyőrben tűnt fel – a Fehérvár elcserélheti a ZTE-vel

Az NB I-ben ebben az idényben a kieső DVTK-ban 22 meccsen hat gólt szerző, 22 éves Babos Bence kölcsönszerződése a nyáron lejár, és mivel az NB II-es Videotonhoz továbbra is érvényes megállapodás köti, jelen állás szerint Fehérváron kezdheti meg a nyári felkészülést.

Babos azonban szeretne a következő idényben is élvonalban játszani, és információink szerint körvonalazódik egy olyan lehetőség, amely mindegyik félnek megfelelhet. A Videoton ugyanis végleg szerződtetné a ZTE-től kölcsönvett és az NB II-ben ebben az idényben 20 meccsen tíz gólt szerző Németh Dánielt – az ő játékjogáért cserébe ajánlanák fel a középpályásét.

Ugyanakkor más NB I-es klub is érdeklődik Babos iránt, még nem dőlt el hol folytatja a pályafutását. Babos a Fehérvár utánpótlásában nevelkedett, a Vidinél mutatkozott be az élvonalban és négy NB I-es meccsen játszott a csapatban, mielőtt tavaly kölcsönadták volna Diósgyőrbe.