Nemzeti Sportrádió

Diósgyőrben tűnt fel – a Fehérvár elcserélheti a ZTE-vel

PÓR KÁROLY
2026.05.07. 12:23
Czinege MelindaBabos Bence (74) kölcsönben szerepelt Diósgyőrben (Fotó: Czinege Melinda)
Babos Bence NB II NB I Videoton FC Fehérvár Diósgyőr
A Nemzeti Sport Diósgyőrből úgy értesült, hogy biztosan távozik a klubtól az erre az idényre Fehérvárról kölcsönkapott középpályás, Babos Bence.

 

Az NB I-ben ebben az idényben a kieső DVTK-ban 22 meccsen hat gólt szerző, 22 éves Babos Bence kölcsönszerződése a nyáron lejár, és mivel az NB II-es Videotonhoz továbbra is érvényes megállapodás köti, jelen állás szerint Fehérváron kezdheti meg a nyári felkészülést.

Babos azonban szeretne a következő idényben is élvonalban játszani, és információink szerint körvonalazódik egy olyan lehetőség, amely mindegyik félnek megfelelhet. A Videoton ugyanis végleg szerződtetné a ZTE-től kölcsönvett és az NB II-ben ebben az idényben 20 meccsen tíz gólt szerző Németh Dánielt – az ő játékjogáért cserébe ajánlanák fel a középpályásét.

Ugyanakkor más NB I-es klub is érdeklődik Babos iránt, még nem dőlt el hol folytatja a pályafutását. Babos a Fehérvár utánpótlásában nevelkedett, a Vidinél mutatkozott be az élvonalban és négy NB I-es meccsen játszott a csapatban, mielőtt tavaly kölcsönadták volna Diósgyőrbe. 

 

