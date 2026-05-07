Udvardy búcsúzott a római tenisztorna második fordulójában

2026.05.07. 13:17
Udvardy Panna (Fotó: Nemzeti Sport)
tenisz Róma Udvardy Panna Elise Mertens
Udvardy Panna kiesett a második fordulóban a római salakpályás tenisztorna 7.2 millió euró (2.62 milliárd forint) összdíjazású női versenyében.

 

A világranglistán 71. Udvardy a rangsorban 122. orosz Alekszandra Kornyejevát legyőzve jutott be szerdán a 64 közé, ahol a 21. helyen kiemelt belga Elise Mertens (22.) várt rá. A két játékos eddig egyszer, a 2022-es wimbledoni bajnokság második körében találkozott egymással, akkor nagy csatában, szetthátrányból fordítva Mertens nyert.

A csütörtöki mérkőzés nem kezdődött jól magyar szempontból, ugyanis a rivális már az első játékban elvette Udvardy adogatását, majd magabiztosan szerválva duplán brékelt, így pillanatok alatt 4:0-s előnybe került. A 27 éves magyar teniszező ekkor nyerte az első játékot, s később ugyan ő is elvette egyszer harmincesztendős ellenfele adogatását, azt már nem tudta megakadályozni, hogy Mertens szettelőnybe kerüljön.

A második játszmában Udvardy továbbra is bizonytalanul adogatott, ezt belga vetélytársa háromszor is kihasználta, 5:2-nél pedig kiszerválta a mérkőzést, amely 1 óra 34 percig tartott.

WTA-TORNA, RÓMA (salak)
Női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért)
Elise Mertens (belga, 21.)–Udvardy Panna 6:4, 6:2

 

 

