Ausztrália újabb sprintercsillagot talált

A 24 éves sportoló kalandos úton jutott el az ausztrál népszerűségig, ugyanis decemberig új-zélandi állampolgár volt, fiatalon rögbizett, majd váltott az atlétikára, később megpróbálkozott az amerikai futballal is, míg végül visszatért a futáshoz. Új hazájában viszont egészen addig kevés hír jelent meg róla, amíg a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) színeiben nem futotta meg minden idők legjobb ausztrál idejét, ami ugyanakkor nem lehet országos csúcs, mivel a megengedettnél nagyobb hátszélben érte el.

Nketia országváltása hosszú évekre nyúlik vissza, és okozója a nagyon szigorú új-zélandi olimpiai válogatási rendszer volt, ami miatt nem vehetett részt a 2021-es tokiói nyári játékokon, majd a 2022-es Nemzetközösségi Játékokon sem. Új-Zélandon ugyanis csak az utazhat olimpiára, aki képes lehet a legjobb 16 között végezni, a Nemzetközösségi Játékokra pedig csak akkor visznek ki egy versenyzőt, ha a legjobb hat közé jutásra van reális esélye. Nketia már azt is nehezményezte, hogy a tokiói olimpián nem lehetett ott, majd akkor döntötte el, hogy szakít országával, amikor a 2022-es Nemzetközösségi Játékokról is lemaradt, annak ellenére, hogy azt megelőzően, a júliusi atlétikai világbajnokságon 10.08 másodperces új-zélandi rekordot futott.

„Ezek a feltételek egyszerűen lehetetlenné tették az esélyemet a fejlődésre” – emlékezett vissza a tehetséges vágtázó.

Ezek után nem csupán Új-Zélandnak, hanem az atlétikának is hátat fordított és a Hawaii Egyetem amerikaifutball-csapatában próbált érvényesülni, később viszont a USC-re került és visszatért a futáshoz, egyúttal kivárta az országváltáshoz szükséges időt és decembertől ausztrálként versenyez. Áprilisi futása azért is váltott ki komoly visszhangot Ausztráliában, mert ott az utóbbi egy-két évben újra komoly figyelem hárul az atlétikára, köszönhetően olyan tehetséges sprintereknek, mint a jövő nagy sztárjának tartott 18 éves Gout Gout, illetve a 22 esztendős Lachlan Kennedy. Előbbi 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04 másodperccel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20.06) 200 méteren, idén 19.67 másodperccel vezeti ezen a távon a világranglistát, 100-on pedig 10.00 mp a legjobbja. Kennedy 9.96 mp-es egyéni csúccsal rendelkezik.

Az 190 centiméter magas, 97 kilós Nketia úgy véli, Goutékkal váltóban is kiemelkedő eredményre lehetnek képesek és már a jövő évi világbajnokságon akár az érmekért is harcba szállhatnak.

„A jövő évi vébén, de utána az olimpián is a legvégéig eljuthatunk és képesek lehetünk a dobogón végezni” – nyilatkozott Nketia, akinek idén a Nemzetközösségi Játékok lesz a fő versenye.