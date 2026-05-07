Ausztrália újabb sprintercsillagot talált

2026.05.07. 10:30
Eddie Nketia atlétika Ausztrália
Az ismeretlenségből az ausztrál lapok címoldalára került Eddie Nketia, aki áprilisban 9.84 másodpercet futott 100 méteren egy amerikai egyetemi atlétikai versenyen, amire még egyetlen ausztrál sprinter sem volt képes korábban.

 

A 24 éves sportoló kalandos úton jutott el az ausztrál népszerűségig, ugyanis decemberig új-zélandi állampolgár volt, fiatalon rögbizett, majd váltott az atlétikára, később megpróbálkozott az amerikai futballal is, míg végül visszatért a futáshoz. Új hazájában viszont egészen addig kevés hír jelent meg róla, amíg a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) színeiben nem futotta meg minden idők legjobb ausztrál idejét, ami ugyanakkor nem lehet országos csúcs, mivel a megengedettnél nagyobb hátszélben érte el.

Nketia országváltása hosszú évekre nyúlik vissza, és okozója a nagyon szigorú új-zélandi olimpiai válogatási rendszer volt, ami miatt nem vehetett részt a 2021-es tokiói nyári játékokon, majd a 2022-es Nemzetközösségi Játékokon sem. Új-Zélandon ugyanis csak az utazhat olimpiára, aki képes lehet a legjobb 16 között végezni, a Nemzetközösségi Játékokra pedig csak akkor visznek ki egy versenyzőt, ha a legjobb hat közé jutásra van reális esélye. Nketia már azt is nehezményezte, hogy a tokiói olimpián nem lehetett ott, majd akkor döntötte el, hogy szakít országával, amikor a 2022-es Nemzetközösségi Játékokról is lemaradt, annak ellenére, hogy azt megelőzően, a júliusi atlétikai világbajnokságon 10.08 másodperces új-zélandi rekordot futott.

„Ezek a feltételek egyszerűen lehetetlenné tették az esélyemet a fejlődésre” – emlékezett vissza a tehetséges vágtázó.

Ezek után nem csupán Új-Zélandnak, hanem az atlétikának is hátat fordított és a Hawaii Egyetem amerikaifutball-csapatában próbált érvényesülni, később viszont a USC-re került és visszatért a futáshoz, egyúttal kivárta az országváltáshoz szükséges időt és decembertől ausztrálként versenyez. Áprilisi futása azért is váltott ki komoly visszhangot Ausztráliában, mert ott az utóbbi egy-két évben újra komoly figyelem hárul az atlétikára, köszönhetően olyan tehetséges sprintereknek, mint a jövő nagy sztárjának tartott 18 éves Gout Gout, illetve a 22 esztendős Lachlan Kennedy. Előbbi 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04 másodperccel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20.06) 200 méteren, idén 19.67 másodperccel vezeti ezen a távon a világranglistát, 100-on pedig 10.00 mp a legjobbja. Kennedy 9.96 mp-es egyéni csúccsal rendelkezik.

Az 190 centiméter magas, 97 kilós Nketia úgy véli, Goutékkal váltóban is kiemelkedő eredményre lehetnek képesek és már a jövő évi világbajnokságon akár az érmekért is harcba szállhatnak.

„A jövő évi vébén, de utána az olimpián is a legvégéig eljuthatunk és képesek lehetünk a dobogón végezni” – nyilatkozott Nketia, akinek idén a Nemzetközösségi Játékok lesz a fő versenye.

 

Eddie Nketia atlétika Ausztrália
