Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool

A Liverpool márciusban jelentette be, hogy a következő három idényben folyamatosan emelni kívánja a jegyárakat. A bejelentés után a szurkolók kétszer is tiltakoztak az Anfielden az áremelés ellen. A Fulham ellen például a „kapzsi szemetek vagytok, elég volt!” skandálás volt hallható, míg a Kop tribünön kifeszített transzparensen ez állt: „Nem a jegyárak emelésére!”

Billy Hogan, az LFC vezérigazgatója azonban egy hosszú nyilatkozatban üzent a bérletes szurkolók és tagok számára, megpróbálta elmagyarázni a klub döntése mögött húzódó okokat. „A Liverpoolnál senki sem hoz könnyelműen döntést a jegyárakról. Felelősségünk, hogy a klubot fenntartható módon irányítsuk, és ezt egy ambiciózus jövőkép alapján tegyük: hogy minden jelentős trófeáért versenyezzünk. Akárcsak az ország háztartásai és vállalkozásai, mindenki érezni a megélhetési költségek nyomását – és a klub sem mentes ezektől a költségnövekedésektől.”

„Vigyázat! Az Anfield lelke veszélyben” (Fotó: Getty Images)

„Az Anfieldben a mérkőzésnapok üzemeltetési költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek – az elmúlt tíz évben 85 százalékkal –, a közüzemi költségek csak az elmúlt négy évben 107 százalékkal, az üzleti adók pedig ugyanebben az időszakban 286 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben az elmúlt tíz évben a jegyárakat mindössze 4 százalékkal emeltük, hogy a jegyárak emelkedését a lehető legkisebb mértékben tartsuk” – mondta Billy Hogan. Hozzátette, a jegyárak emelése nem fogja teljes mértékben fedezni a klub megnövekedett költségeit, de segíteni fog, és lehetővé teszi, hogy többet fektessenek vissza a csapatba. „A rekordbevételek nem egyenlőek a nyereséggel, tekintettel a folyamatosan növekvő költségekre, amit a klub által az évek során jelentett veszteségek is alátámasztanak.”

„Márciusban a klub olyan jegyárazási tervet hagyott jóvá, amely szerint a normál belépőjegyek áremelkedése három idényen át az infláció mértékére korlátozódik, miközben a fiatalokori- és helyi jegyek ára továbbra is 9 fonton marad, és a fiatal felnőtt kategória kiterjesztésre kerül 24 éves korig. A szurkolói tanáccsal folytatott további párbeszédet követően a klub most megerősítheti, hogy a 2026–27-es idényben az általános belépőjegyek ára három százalékkal emelkedik az infláció mértékével arányosan, majd a 2027–28-as idényben az árak befagyasztásra kerülnek” – írja honlapján a Liverpool.

A közlemény megemlíti, hogy emellett beszélgetést kezdeményez a szurkolói tanáccsal. A Liverpool támogatja egy fiatal felnőtteknek szánt szekció létrehozását, továbbá hangsúlyozta, meg kell vizsgálni, milyen alternatív megoldásokat és kereskedelmi ötleteket tudnak bevezetni a jövőbeli jegyár-emelések elkerülése érdekében. A liverpoolfc.com oldal beszámolója szerint a bérletek ára 21.5 és 27 font között emelkednek, a jegyárak pedig meccsenként 1.25-1.75 fonttal kerülnek többe.

A befolyásos szurkolói szervezet, a Spirit of Shankly üdvözli a klub döntését a hetekig tartó nézeteltérések után.

A Liverpool 35 forduló után az angol bajnokság negyedik helyén áll. A hátralévő három fordulóban előbb a Chelsea-t fogadja, majd az Aston Villához látogat, végül az utolsó fordulóban a Brentford érkezik az Anfieldre.