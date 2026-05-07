Nemzeti Sportrádió

Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool

B. A. P.B. A. P.
2026.05.07. 12:14
null
A Liverpool Crystal Palace elleni mérkőzésén is tüntettek a szurkolók (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Anfield jegyár angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
A Liverpool a klub hivatalos oldalán tett közzé közleményt, amelyben bejelenti, módosítja a korábban tervezett, a következő évekre vonatkozó jegyárazási politikáját.

A Liverpool márciusban jelentette be, hogy a következő három idényben folyamatosan emelni kívánja a jegyárakat. A bejelentés után a szurkolók kétszer is tiltakoztak az Anfielden az áremelés ellen. A Fulham ellen például a „kapzsi szemetek vagytok, elég volt!” skandálás volt hallható, míg a Kop tribünön kifeszített transzparensen ez állt: „Nem a jegyárak emelésére!”

Billy Hogan, az LFC vezérigazgatója azonban egy hosszú nyilatkozatban üzent a bérletes szurkolók és tagok számára, megpróbálta elmagyarázni a klub döntése mögött húzódó okokat. „A Liverpoolnál senki sem hoz könnyelműen döntést a jegyárakról. Felelősségünk, hogy a klubot fenntartható módon irányítsuk, és ezt egy ambiciózus jövőkép alapján tegyük: hogy minden jelentős trófeáért versenyezzünk. Akárcsak az ország háztartásai és vállalkozásai, mindenki érezni a megélhetési költségek nyomását – és a klub sem mentes ezektől a költségnövekedésektől.”

Liverpool v Crystal Palace - Premier League - Anfield
„Vigyázat! Az Anfield lelke veszélyben” (Fotó: Getty Images)

„Az Anfieldben a mérkőzésnapok üzemeltetési költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek – az elmúlt tíz évben 85 százalékkal –, a közüzemi költségek csak az elmúlt négy évben 107 százalékkal, az üzleti adók pedig ugyanebben az időszakban 286 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben az elmúlt tíz évben a jegyárakat mindössze 4 százalékkal emeltük, hogy a jegyárak emelkedését a lehető legkisebb mértékben tartsuk” – mondta Billy Hogan. Hozzátette, a jegyárak emelése nem fogja teljes mértékben fedezni a klub megnövekedett költségeit, de segíteni fog, és lehetővé teszi, hogy többet fektessenek vissza a csapatba. „A rekordbevételek nem egyenlőek a nyereséggel, tekintettel a folyamatosan növekvő költségekre, amit a klub által az évek során jelentett veszteségek is alátámasztanak.”

„Márciusban a klub olyan jegyárazási tervet hagyott jóvá, amely szerint a normál belépőjegyek áremelkedése három idényen át az infláció mértékére korlátozódik, miközben a fiatalokori- és helyi jegyek ára továbbra is 9 fonton marad, és a fiatal felnőtt kategória kiterjesztésre kerül 24 éves korig. A szurkolói tanáccsal folytatott további párbeszédet követően a klub most megerősítheti, hogy a 2026–27-es idényben az általános belépőjegyek ára három százalékkal emelkedik az infláció mértékével arányosan, majd a 2027–28-as idényben az árak befagyasztásra kerülnek”írja honlapján a Liverpool.

A közlemény megemlíti, hogy emellett beszélgetést kezdeményez a szurkolói tanáccsal. A Liverpool támogatja egy fiatal felnőtteknek szánt szekció létrehozását, továbbá hangsúlyozta, meg kell vizsgálni, milyen alternatív megoldásokat és kereskedelmi ötleteket tudnak bevezetni a jövőbeli jegyár-emelések elkerülése érdekében. A liverpoolfc.com oldal beszámolója szerint a bérletek ára 21.5 és 27 font között emelkednek, a jegyárak pedig meccsenként 1.25-1.75 fonttal kerülnek többe.

A befolyásos szurkolói szervezet, a Spirit of Shankly üdvözli a klub döntését a hetekig tartó nézeteltérések után.

A Liverpool 35 forduló után az angol bajnokság negyedik helyén áll. A hátralévő három fordulóban előbb a Chelsea-t fogadja, majd az Aston Villához látogat, végül az utolsó fordulóban a Brentford érkezik az Anfieldre.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal35237567–26+41 76 
2. Manchester City34218569–32+37 71 
3. Manchester United351810763–48+15 64 
4. Liverpool351771159–47+12 58 
5. Aston Villa351771148–44+4 58 
6. Bournemouth351216755–52+3 52 
7. Brentford351491252–46+6 51 
8. Brighton & Hove Albion3513111149–42+7 50 
9. Chelsea351391354–48+6 48 
10. Everton351391344–4448 
11. Fulham351461544–49–5 48 
12. Sunderland3512111237–46–9 47 
13. Newcastle351361649–51–2 45 
14. Leeds United3510131247–52–5 43 
15. Crystal Palace3411101336–42–6 43 
16. Nottingham Forest351191544–46–2 42 
17. Tottenham359101645–54–9 37 
18. West Ham35991742–61–19 36 
19. Burnley35482335–71–36 20 
20. Wolverhampton35392325–63–38 18 

 

 

Liverpool Anfield jegyár angol labdarúgás Premier League angol bajnokság
Legfrissebb hírek

A Liverpool kapusára vetett szemet az olasz rekordbajnok – sajtóhír

Angol labdarúgás
22 órája

„Jobb az egy pont a nulla pontnál” – Guardiola az Everton elleni döntetlen után

Angol labdarúgás
2026.05.05. 09:05

Az FTC-nél bíznak a Kisvárda sikerében; a Liverpool visszatért a valóságba

E-újság
2026.05.04. 23:45

Örülhetnek az Arsenalnál: szenzációs meccsen ikszelt az Everton és a City

Angol labdarúgás
2026.05.04. 23:06

Liverpooli lábnyomok: Szoboszlairól szólt minden – már megint

Angol labdarúgás
2026.05.04. 20:43

Nincs megállás a lejtőn: brutális sérülésekkel tarkított meccsen kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.05.04. 18:12

Teljesítette küldetését, véglegesíthetik Carricket az MU-nál – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.04. 17:00

Arne Slot a manchesteri vereség után: Nem lep meg, hogy a VAR ellenünk van...

Angol labdarúgás
2026.05.04. 08:55
Ezek is érdekelhetik