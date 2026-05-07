Tiltakoztak a szurkolók, nyilatkozatot adott ki a jegyárakról a Liverpool
A Liverpool márciusban jelentette be, hogy a következő három idényben folyamatosan emelni kívánja a jegyárakat. A bejelentés után a szurkolók kétszer is tiltakoztak az Anfielden az áremelés ellen. A Fulham ellen például a „kapzsi szemetek vagytok, elég volt!” skandálás volt hallható, míg a Kop tribünön kifeszített transzparensen ez állt: „Nem a jegyárak emelésére!”
Billy Hogan, az LFC vezérigazgatója azonban egy hosszú nyilatkozatban üzent a bérletes szurkolók és tagok számára, megpróbálta elmagyarázni a klub döntése mögött húzódó okokat. „A Liverpoolnál senki sem hoz könnyelműen döntést a jegyárakról. Felelősségünk, hogy a klubot fenntartható módon irányítsuk, és ezt egy ambiciózus jövőkép alapján tegyük: hogy minden jelentős trófeáért versenyezzünk. Akárcsak az ország háztartásai és vállalkozásai, mindenki érezni a megélhetési költségek nyomását – és a klub sem mentes ezektől a költségnövekedésektől.”
„Az Anfieldben a mérkőzésnapok üzemeltetési költségei az elmúlt években jelentősen emelkedtek – az elmúlt tíz évben 85 százalékkal –, a közüzemi költségek csak az elmúlt négy évben 107 százalékkal, az üzleti adók pedig ugyanebben az időszakban 286 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben az elmúlt tíz évben a jegyárakat mindössze 4 százalékkal emeltük, hogy a jegyárak emelkedését a lehető legkisebb mértékben tartsuk” – mondta Billy Hogan. Hozzátette, a jegyárak emelése nem fogja teljes mértékben fedezni a klub megnövekedett költségeit, de segíteni fog, és lehetővé teszi, hogy többet fektessenek vissza a csapatba. „A rekordbevételek nem egyenlőek a nyereséggel, tekintettel a folyamatosan növekvő költségekre, amit a klub által az évek során jelentett veszteségek is alátámasztanak.”
„Márciusban a klub olyan jegyárazási tervet hagyott jóvá, amely szerint a normál belépőjegyek áremelkedése három idényen át az infláció mértékére korlátozódik, miközben a fiatalokori- és helyi jegyek ára továbbra is 9 fonton marad, és a fiatal felnőtt kategória kiterjesztésre kerül 24 éves korig. A szurkolói tanáccsal folytatott további párbeszédet követően a klub most megerősítheti, hogy a 2026–27-es idényben az általános belépőjegyek ára három százalékkal emelkedik az infláció mértékével arányosan, majd a 2027–28-as idényben az árak befagyasztásra kerülnek” – írja honlapján a Liverpool.
A közlemény megemlíti, hogy emellett beszélgetést kezdeményez a szurkolói tanáccsal. A Liverpool támogatja egy fiatal felnőtteknek szánt szekció létrehozását, továbbá hangsúlyozta, meg kell vizsgálni, milyen alternatív megoldásokat és kereskedelmi ötleteket tudnak bevezetni a jövőbeli jegyár-emelések elkerülése érdekében. A liverpoolfc.com oldal beszámolója szerint a bérletek ára 21.5 és 27 font között emelkednek, a jegyárak pedig meccsenként 1.25-1.75 fonttal kerülnek többe.
A befolyásos szurkolói szervezet, a Spirit of Shankly üdvözli a klub döntését a hetekig tartó nézeteltérések után.
A Liverpool 35 forduló után az angol bajnokság negyedik helyén áll. A hátralévő három fordulóban előbb a Chelsea-t fogadja, majd az Aston Villához látogat, végül az utolsó fordulóban a Brentford érkezik az Anfieldre.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|35
|23
|7
|5
|67–26
|+41
|76
|2. Manchester City
|34
|21
|8
|5
|69–32
|+37
|71
|3. Manchester United
|35
|18
|10
|7
|63–48
|+15
|64
|4. Liverpool
|35
|17
|7
|11
|59–47
|+12
|58
|5. Aston Villa
|35
|17
|7
|11
|48–44
|+4
|58
|6. Bournemouth
|35
|12
|16
|7
|55–52
|+3
|52
|7. Brentford
|35
|14
|9
|12
|52–46
|+6
|51
|8. Brighton & Hove Albion
|35
|13
|11
|11
|49–42
|+7
|50
|9. Chelsea
|35
|13
|9
|13
|54–48
|+6
|48
|10. Everton
|35
|13
|9
|13
|44–44
|0
|48
|11. Fulham
|35
|14
|6
|15
|44–49
|–5
|48
|12. Sunderland
|35
|12
|11
|12
|37–46
|–9
|47
|13. Newcastle
|35
|13
|6
|16
|49–51
|–2
|45
|14. Leeds United
|35
|10
|13
|12
|47–52
|–5
|43
|15. Crystal Palace
|34
|11
|10
|13
|36–42
|–6
|43
|16. Nottingham Forest
|35
|11
|9
|15
|44–46
|–2
|42
|17. Tottenham
|35
|9
|10
|16
|45–54
|–9
|37
|18. West Ham
|35
|9
|9
|17
|42–61
|–19
|36
|19. Burnley
|35
|4
|8
|23
|35–71
|–36
|20
|20. Wolverhampton
|35
|3
|9
|23
|25–63
|–38
|18