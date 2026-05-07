BL: a Bayernt sújtó bírói hibák miatt keseregnek Németországban

Nem csillapodnak a kedélyek a Bayern–Paris Saint Germain Bajnokok Ligája elődöntő müncheni felvonása után Németországban. A Bild szerint míg az első, 5–4-es PSG-sikerrel végződő összecsapáson a futball volt fókuszban, a bajorországi visszavágón a tapasztalatlan portugál játékvezető tevékenysége került fókuszba.

A bulvárlap szerint három esetben követett el szarvashibát a bírói csapat: a Harry Kane-nel szemben tévesen megítélt lest, Nuno Mendes második sárga lapjának elmaradását – a portugál szélső védő szándékosan ért kézzel a labdába a mezőnyben –, valamint Joao Neves tizenhatoson belüli kezezése dacára elmaradt büntetőt kérnek számon Pinheiróékon.

A lap megjegyzi: a második esetnél a harmadik játékvezető „súgott” a vezetőbírónak, ami meglehetősen szokatlan, ráadásul Konrad Laimer vélt kezezése miatt a PSG javára ítéltek szabadrúgást, pedig az osztrák játékos a hasával és a combjával irányította a labdát. A Bayern egykori kiválósága, Michael Ballack egészen odáig ment, hogy kijelentette: összeesküvést sejt e történtek mögött.

„A mérkőzés kimenetelét megváltoztató döntés volt – jelentette ki a Nuno Mendes-esetről a korábbi remek középpályás. – Az első eset, hogy ilyen helyzetben a negyedik játékvezető beavatkozik. Az volt az érzésem, hogy egyszerűen nem akartak piros lapot adni. Legalábbis nézőként így gondolom. Néha előfordul, hogy a bírók keresik az olyan szituációkat, amelyekben egy ítélettel az általuk kívánt irányba terelhetik a mérkőzést. Nem akarom semmivel megvádolni Pinheirót, de a helyzet nem igazolta a döntését.”

A volt FIFA-játékvezető, Manuel Gräfe szerint a Joao Neves kezezésénél is nevetséges ítélet született.

„Büntető volt, és az ilyen esetekben mindig tizenegyest kellene ítélni, mert »a kéz kereste a labdát«” – mondta a német exbíró, aki 2021-ben akasztotta szögre a sípot.

A Bayern München sportigazgatója, Max Eberl igyekezett egy hajszállal diplomatikusabbnak lenni.

„Lehet, hogy egyik-másik helyzetben rossz döntéseket hoztunk, és lehetséges, hogy a pályán mások is rossz döntéseket hoztak. Szerintem Nuno Mendesnek meg kellett volna kapnia a második sárga lapot. Akkor egészen biztosan más lett volna a végeredmény.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BAYERN MÜNCHEN (német)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 1–1 (0–1)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: J. Pinheiro (portugál)

BAYERN MÜNCHEN: Neuer – Stanisic (A. Davies, 67.), Tah (Kim Min Dzse, 67.), Upamecano (Karl, 85.), Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala (Jackson, 79.) – Olise, Kane, Luis Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany

PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes (Mayulu, 85.) – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz (Beraldo, 76.) – D. Doué (L. Hernandez, 76.), O. Dembélé (Barcola, 65.), Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Kane (90+4.), ill. O. Dembélé (3.)

Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, 6–5-ös összesítéssel