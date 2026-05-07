Két magyar érem a montreali para boccia világkupán

2026.05.07. 10:24
Fotó: Facebook/Magyar Paralimpiai Csapat﻿
Nagy Vivien Szabó Alexandra parasport bocsa
Nagy Vivien ezüst-, Szabó Alexandra pedig bronzérmes lett a montreali para boccia világkupán.

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapjának tájékoztatása szerint Nagy a BC2-es kategóriában egy dél-koreai ellenféllel küzdött meg a fináléban és szoros csatában, döntő játszmában maradt alul.

Szabó (BC4) az elődöntőben portugál riválistól kapott ki, majd a bronzmérkőzésen magabiztosan diadalmaskodott a német Anita Raguwaran felett.

A páros versenyben, a BC4-es kategóriában Szabó és Berkes Gergő duója a negyedik helyen zárt.

 

