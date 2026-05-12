Zeke Márió: Senki sem becsüli le a DVTK-t

ZOMBORI ANDRÁS
2026.05.12. 08:20
Zeke Márió lendületes játékával a DVTK otthonában is segítheti a Paksot (Fotó: Török Attila)
A DVSC elleni találkozó óta van már gólja a Paksi FC labdarúgójaként Zeke Máriónak, aki bízik benne, hogy csapata győz a DVTK otthonában, és bronzérmesként zárja a bajnokságot.

Egyetlen lépésre áll a Paksi FC attól, hogy sorozatban harmadszor – összességében pedig negyedszer – dobogón zárja a bajnoki idényt: amennyiben szombaton három pontot szerez Diósgyőrben, mindenképpen bronzérmes. Hogy a Bognár György irányította együttes helyzetbe hozza magát, elengedhetetlenül szükség volt az akkor még harmadik DVSC 5–2-es legyőzésére az előző fordulóban, és persze arra is, hogy a negyedik ZTE hazai pályán ne nyerjen a Puskás Akadémia ellen – zalai részről 3–1-es vereség lett a vége. Aki azt gondolja, könnyebb feladat nem is várhatna a Paksra, mint megszerezni a győzelmet a már hetekkel korábban kiesett DVTK-val szemben, nem biztos, hogy helyes úton jár. Való igaz, hogy a borsodi klubnál már több légióstól is elköszöntek, megkezdődött a keret átalakítása, ám aki lehetőséget kap, egészen biztosan bizonyítani akarja, Diósgyőrben lehet rá számítani a jövőben, esetleg más csapatok figyelmét próbálja felhívni magára. Érdekes adalék, hogy a paksi labdarúgóknak a mostani idényben nem jutott sikerélmény a diósgyőriekkel szemben, hiszen a bajnokság első és második körében is kikaptak (mindkétszer 2–1-re), illetve a Magyar Kupában is a rivális jelentette a végállomást (kiütéses, 6–2-es vereség hazai pályán).

Zeke Márió csak a három pontban gondolkodik az idényzáró kapcsán (Fotó: Czinege Melinda)

„Mindenki tisztában van vele, mekkora tétje van az utolsó fordulónak. A helyzet egyértelmű: három pontot kell szereznünk Diósgyőrben – mondta csapata hétfői edzése után Zeke Márió, aki nyáron Kecskemétről igazolt Paksra, és eddig 23 bajnokin jutott szóhoz. – Az előző héten kicsit fújhattunk, mentálisan felfrissülhettünk, a napokban pedig a lehető legjobb állapotba kell hoznunk magunkat a szombati meccsre. Senkinek sem fordul meg a fejében, hogy egyszerű feladat a DVTK legyőzése, mert bár ellenfelünk kiesett, felszabadult, bizonyítani akaró játékosok lesznek a pályán. Diósgyőrben sohasem könnyű futballozni, és bár korábban a Budafokkal és a Kecskeméttel is sikerült a pontszerzés, az első győzelem még várat magára. Bízom benne, már csak a hétvégéig! Van miért törlesztenünk: tavaly ősszel úgy érkeztünk vendégségbe, hogy tíz forduló után veretlenek voltunk, aztán a találkozó nem az elképzeléseink szerint alakult, és vereség lett a vége. Rendben, minden sorozat megszakad egyszer, és talán nem tragédia, ha a tizenegyedik fellépés hozza az első vereséget, de jó lett volna, ha akkor kijön a lépés. Nagy pofont jelentett a kupavereség, ám a helyén kezeltük, abból is merítettünk, és bár három nappal később a bajnokságban újra legyőzött bennünket a DVTK, jó néhány lehetőséget kialakítottunk, megdolgoztunk a sikerért, ám még a tizenegyest is kihagytuk, ráadásul nagyon jó napot fogott ki az ellenfél kapusa. Felesleges tagadni, csalódást jelentene, ha nem szereznénk meg a bronzérmet, de pozitívak vagyunk: felkészülünk és mindent kiadunk magunkból!”

Zeke Máriónak van már egy bajnoki ezüstérme a KTE-vel, és most minden adva van ahhoz, hogy első paksi évében bronzéremmel gazdagodjon. Ahogy említettük, ehhez mindenképpen szükség volt május 3-án a Loki legyőzésére – a 25 esztendős szélső 2–2-nél, a szünetben állt be, és a 95. percben nagyszerű lövéssel 18 méterről szerezte meg csapata ötödik gólját, ami neki az első volt paksi színekben.

„Agyaltam már egy ideje rajta, hogy még nincs gólom a Paksban, szerettem volna az első pillanattól a pályán lenni a Debrecen ellen, így a becserélésem után mindenképpen bizonyítani akartam – folytatta Zeke Márió. – Noha a DVSC az első félidőben kétszer is egyenlített, volt tartásunk, s örülök, hogy végre megszereztem az első gólomat, ráadásul jobbal, ám a lényeg természetesen a győzelem volt. Az ember legszívesebben mindig meccset játszana, várom, várjuk a szombati, DVTK elleni párharcot. Nagy büszkeség lenne, ha a Paks három egymást követő évben is dobogón végezne, s újra kiléphetne a nemzetközi porondra – a célunk csakis ez lehet!”

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Május 15., péntek
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Május 16., szombat
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

  1. ETO FC

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21

az állás

 

