Zeke Márió: Senki sem becsüli le a DVTK-t

Egyetlen lépésre áll a Paksi FC attól, hogy sorozatban harmadszor – összességében pedig negyedszer – dobogón zárja a bajnoki idényt: amennyiben szombaton három pontot szerez Diósgyőrben, mindenképpen bronzérmes. Hogy a Bognár György irányította együttes helyzetbe hozza magát, elengedhetetlenül szükség volt az akkor még harmadik DVSC 5–2-es legyőzésére az előző fordulóban, és persze arra is, hogy a negyedik ZTE hazai pályán ne nyerjen a Puskás Akadémia ellen – zalai részről 3–1-es vereség lett a vége. Aki azt gondolja, könnyebb feladat nem is várhatna a Paksra, mint megszerezni a győzelmet a már hetekkel korábban kiesett DVTK-val szemben, nem biztos, hogy helyes úton jár. Való igaz, hogy a borsodi klubnál már több légióstól is elköszöntek, megkezdődött a keret átalakítása, ám aki lehetőséget kap, egészen biztosan bizonyítani akarja, Diósgyőrben lehet rá számítani a jövőben, esetleg más csapatok figyelmét próbálja felhívni magára. Érdekes adalék, hogy a paksi labdarúgóknak a mostani idényben nem jutott sikerélmény a diósgyőriekkel szemben, hiszen a bajnokság első és második körében is kikaptak (mindkétszer 2–1-re), illetve a Magyar Kupában is a rivális jelentette a végállomást (kiütéses, 6–2-es vereség hazai pályán).

Zeke Márió csak a három pontban gondolkodik az idényzáró kapcsán (Fotó: Czinege Melinda)

„Mindenki tisztában van vele, mekkora tétje van az utolsó fordulónak. A helyzet egyértelmű: három pontot kell szereznünk Diósgyőrben – mondta csapata hétfői edzése után Zeke Márió, aki nyáron Kecskemétről igazolt Paksra, és eddig 23 bajnokin jutott szóhoz. – Az előző héten kicsit fújhattunk, mentálisan felfrissülhettünk, a napokban pedig a lehető legjobb állapotba kell hoznunk magunkat a szombati meccsre. Senkinek sem fordul meg a fejében, hogy egyszerű feladat a DVTK legyőzése, mert bár ellenfelünk kiesett, felszabadult, bizonyítani akaró játékosok lesznek a pályán. Diósgyőrben sohasem könnyű futballozni, és bár korábban a Budafokkal és a Kecskeméttel is sikerült a pontszerzés, az első győzelem még várat magára. Bízom benne, már csak a hétvégéig! Van miért törlesztenünk: tavaly ősszel úgy érkeztünk vendégségbe, hogy tíz forduló után veretlenek voltunk, aztán a találkozó nem az elképzeléseink szerint alakult, és vereség lett a vége. Rendben, minden sorozat megszakad egyszer, és talán nem tragédia, ha a tizenegyedik fellépés hozza az első vereséget, de jó lett volna, ha akkor kijön a lépés. Nagy pofont jelentett a kupavereség, ám a helyén kezeltük, abból is merítettünk, és bár három nappal később a bajnokságban újra legyőzött bennünket a DVTK, jó néhány lehetőséget kialakítottunk, megdolgoztunk a sikerért, ám még a tizenegyest is kihagytuk, ráadásul nagyon jó napot fogott ki az ellenfél kapusa. Felesleges tagadni, csalódást jelentene, ha nem szereznénk meg a bronzérmet, de pozitívak vagyunk: felkészülünk és mindent kiadunk magunkból!”

Zeke Máriónak van már egy bajnoki ezüstérme a KTE-vel, és most minden adva van ahhoz, hogy első paksi évében bronzéremmel gazdagodjon. Ahogy említettük, ehhez mindenképpen szükség volt május 3-án a Loki legyőzésére – a 25 esztendős szélső 2–2-nél, a szünetben állt be, és a 95. percben nagyszerű lövéssel 18 méterről szerezte meg csapata ötödik gólját, ami neki az első volt paksi színekben.

„Agyaltam már egy ideje rajta, hogy még nincs gólom a Paksban, szerettem volna az első pillanattól a pályán lenni a Debrecen ellen, így a becserélésem után mindenképpen bizonyítani akartam – folytatta Zeke Márió. – Noha a DVSC az első félidőben kétszer is egyenlített, volt tartásunk, s örülök, hogy végre megszereztem az első gólomat, ráadásul jobbal, ám a lényeg természetesen a győzelem volt. Az ember legszívesebben mindig meccset játszana, várom, várjuk a szombati, DVTK elleni párharcot. Nagy büszkeség lenne, ha a Paks három egymást követő évben is dobogón végezne, s újra kiléphetne a nemzetközi porondra – a célunk csakis ez lehet!”

LABDARÚGÓ NB I

33. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Május 15., péntek

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

20.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 16., szombat

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: m4sport.hu)

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)