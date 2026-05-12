Dejan Sztankovics elhozná a Ferencvárostól egyik korábbi játékosát – sajtóhír

2026.05.12. 11:46
Mohamed Abu Fanit (középen) szívesen látná újra a csapatában Dejan Sztankovics (Fotó: Árvai Károly)
Szerb sajtóhírek szerint Dejan Sztankovics szívesen látná a Crvena zvezdában a Ferencváros izraeli középpályást, Mohammed Abu Fanit.

 

A szerb Telegraf szerint Abu Fani előkelő helyen szerepel Sztankovics kívánságlistáján, a vezetőség pedig igyekszik megszerezni neki a 28 éves középpályást. A lap megemlíti, hogy már 500 ezer euróért átigazolhatná a szerb bajnok az FTC-vel 2027-ig szerződésben álló játékost, bár ez az összeg azért elég alacsonynak tűnik a válogatott légiósért. 

Abu Fani egyébként Sztankovicshoz hasonlóan 2023-ban érkezett az FTC-hez, a szerb trénerrel ellentétben azonban még mindig a magyar csapat tagja. A mostani idénye érdekesen alakult, az első felében még kiszorult a keretből, de Tóth Alex eladása után újra előtérbe került, és hasznos tagjává vált a Magyar Kupa-győztes, az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutó együttesnek. 

A Crvena zvezda már megnyerte a szerb bajnokságot, a kupában szerdán Szűcs Kornél Vojvodinájával döntőzik, míg az FTC bajnoki elsősége vagy ezüstérme az NB I hétvégi, utolsó fordulójában dől el. 

 

