Vívás: két kitűnőség is elhagyja a junior női párbajtőrcsapatot

A mögöttünk hagyott évad korosztályos vívóvilágversenyein

Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka

összeállításban lépett pástra a junior női párbajtőr-válogatott. A csapat László István vezetésével a Tbilisziben rendezett Európa-bajnokságon, majd a Rióban megtartott világbajnokságon is ezüstérmet érdemelt ki. Mindkét megméretés emlékezetes marad a lányok számára. Az Eb-n kevesen múlott, hogy a nyolc közé se jusson be a négyes, ugyanis a nyolcaddöntőben a németeket nem kis izgalmak közepette egyetlen tussal, 45:44-re múlták felül a mieink. A válogatott aztán elkapta a fonalat és meg sem állt a döntőig, amelyben a bombaerős kerettel érkező ukránoktól kapott ki 45:37-re. A vb-n a csapatverseny előtti napon Nagy Blanka lebetegedett, nem tudta vállalni a szereplést, és ez alaposan átírta a felállást érintő elképzeléseket. Ezzel együtt a válogatott kitűnően helytállt és példaértékű küzdeni tudásról, valamint egységességről tanúbizonyságot téve a franciákat (45:41), majd az olaszokat (45:40) is legyőzve döntőbe jutott, melyben a csupa ázsiai származású vívókból álló Kanadával már nem tudta tartani a lépést (26:45).

A csapat a sokra hivatottságát már év elején a Kairóban rendezett junior-világkupaversenyen jelezte: az ebben a felállásban akkor először vívó kvartett aranyérmes lett Egyipomban.

Balról: Kozma Laura, Nagy Blanka, Gachályi Gréta és Horváth Lotti az Eb-ezüsttel Fotó: Bizzi Team

Viszont többet ebben az összetételben már nem láthatjuk a junior női párbajtőr-válogatottat, ugyanis Gachályi Gréta és Nagy Blanka is elköszön a korosztálytól.

Mindkét kiválóság rendkívül sikeres korosztályos éveket tudhat maga mögött.

Gachályi már 2022-ben, elsőéves kadétként letette a névjegyét a nemzetközi porondon. Az újvidéki korosztályos Európa-bajnokságon a kadétok viadalán egyéniben aranyérmet szerzett, míg a juniorok mezőnyében bravúros bronzot érdemelt ki. Kiemelkedő egyéni eredményei között jegyezhetjük továbbá a 2025-ben Tallinnban kivívott U23-as Eb-bronzérmét.

Nagy 2023-ban Plovdivban kadét-világbajnoki címet ünnepelhetett, 2025-ben Vuhsziban junior-világbajnoki ezüstérmet szerzett. A reménység 2024-ben a felnőttcsapattal Eb-ezüstöt nyert Bázelben, az idén pedig már előkelő egyéni ötödik helye is van felnőtt Grand Prix-viadalról, éppen Budapesten remekelt.

Bár ők elhagyják a korosztályos válogatottat, biztosan nem marad kitűnőség nélkül a csapat, hiszen Horváth Lotti még csak most kezdi meg az első juniorévét. A 17 esztendős ígéret kvalitásairól mi sem árulkodik jobban, minthogy a tavaly Vuhsziban megszerzett kadét-világbajnoki címét az idén megvédte Rióban, ahol nem mellesleg a juniormezőnyben az ötödik helyen végzett. Mellette Kozma Laurának is van még egy éve a juniorok között. Ő az idén először szerepelt világversenyen – az első két juniorévében kevéssel maradt le a válogatottságról – és a vb-n Nagy Blanka kiesése után azt is megmutatta, hogy főszerepben is lehet rá számítani.

Rózsás Júlia nyerte az új szezon első, előrehozott válogatóversenyét a junior női párbajtőrözők között Forrás: MVSZ

Az első előválogatót már megrendezték a juniorok számára. A döntőben a tavalyi ranglistán ötödik, tehát a válogatottságról egy hellyel lecsúszó Rózsás Júlia Tóth Alízt győzte le. Az új juniort jelentő 2007-2009-es évjáratú párbajtőrözők között is több ígéretes versenyzőt találunk, az előszezőn és az elmúlt idény eredményei alapján Rózsás az egyike azoknak, akik reálisan pályázhatnak a csapatba kerülésre.

(Kiemelt képünkön balról: Nagy Blanka, Horváth Lotti, Kozma Laura és Gachályi Gréta a vb-ezüsttel Fotó: Bizzi Team)