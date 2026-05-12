Harry Kane előnye szinte már behozhatatlan az Aranycipőért folytatott versenyben

2026.05.12. 10:36
Harry Kane a Wolfsburg ellen kihagyott egy büntetőt, így is 33 gólt szerzett a bajnokságban (Fotó: Getty Images)
aranycipő-verseny Erling Haaland Aranycipő ESM Aranycipő Harry Kane
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) Aranycipő-versenyének élén továbbra is Harry Kane áll. Az angol támadó 33 gólnál tart egy fordulóval a Bundesliga vége előtt. Az üldöző Erling Haaland betalált a Brentford ellen, de így is hétgólos hátrányban van Kane-hez képest és már csak három mérkőzése van ledolgozni a hátrányát. Az első ötöt a Real Madridot erősítő Kylian Mbappé, a Dinamo Zagrebben futballozó Dion Drena Beljo és a Vedat Muriqi (Mallorca), Igor Thiago (Brentford) kettős teszi teljessé.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (május 12.)
  1. Harry Kane (Bayern München) 33 x 2 = 66 pont
  2. Erling Haaland (Manchester City) 26 x 2 = 52 pont
  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) 24 x 2 = 48 pont
  4. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) 30 x 1.5 = 45 pont
  5. Vedat Muriqi (Mallorca) 22 x 2 = 44 pont
      Igor Thiago (Brentford) 22 x 2 = 44 pont
  7. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 27 x 1.5 = 40.5 pont
  8. Esteban Lepaul (Rennes) 20 x 2 = 40 pont
  9. Deniz Undav (VfB Stuttgart) 19 x 2 = 38 pont
10. Ayase Ueda (Feyenoord) 23 x 1.5 = 34.5 pont

Minden más foci
2026.05.08. 06:35

Aranycipő: ragyogjon régi fényében a legjobb európai góllövőnek járó díj!

Reformra vár a legendás elismerés.

 

 

