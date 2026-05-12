Kovács Kálmán: Nyers Ádám előtt nagy jövő állhat

AKI EDDIG NEM ISMERTE Nyers Ádám nevét, bizony az eszébe véshette vasárnap délután: a Bp. Honvéd 18 éves csatára parádés teljesítményt nyújtott a Vasas FC elleni NB II-es bajnokin (3–1), két szép gólt szerzett, s közel járt a háromhoz is, de a lövése után a labda a lécen csattant.

„Örültem, hogy kezdőként kaptam szerepet, s ezt két góllal háláltam meg – mondta még a lefújás után Nyers Ádám az M4 Sportnak. – Az első gólomnál kilőttem a jobb alsó sarkot, s bíztam benne, hogy a szünet utáni percekben lesz lehetőségem újra betalálni. Szerencsére sikerült: újra Pekár Istvántól kaptam remek passzt, megelőztem Baráth Botondot, s gólt lőttem. Külön öröm, hogy ennyi kispesti szurkoló előtt duplázhattam. Tavaly novemberben épp a Vasas ellen mutatkoztam be az NB II-ben, akkor kettő egyre nyertünk idegenben.”

A hazai szektorok zsúfolásig megteltek (6627 volt a hivatalos nézőszám, ami lehetett volna magasabb is, de a kispesti klub érthetetlen módon nem árusít jegyet az A-lelátóra), többek között a kispesti legenda, Kovács Kálmán is a helyszínen látta a mérkőzést.

„Idáig is úgy tűnt, hogy Nyers Ádámban van lehetőség, jó fizikai adottságai vannak, tehetséges, ezt vasárnap újra megmutatta: rangadón duplázni nem semmi teljesítmény – mondta Kovács Kálmán, a Bp. Honvéd korábbi ötszörös bajnok csatára a szegedi születésű játékosról, aki 2020 nyarán szerződött a Szeged-Csanád GA-tól Kispestre, s jelenleg négy bajnoki gólnál tart. – Két gyönyörű gólt szerzett, le a kalappal előtte. Láttam, hogy a végére elfáradt, de örömmel vettem észre azt is, hogy így, ebben az állapotban is jó megoldásokat választ, ez pedig nagyon ritka. Nagy jövő előtt állhat! Meglátjuk, hogy egy osztállyal feljebb mire képes.”

Kíváncsiak voltunk, hogy miként látja a 56-szoros válogatott csatár korábbi együttesét, valamint az edzőhelyzetet. Mint ismert, Fórizs Sándor, a Bp. Honvéd sportigazgatója múlt héten azt nyilatkozta, nem biztos, hogy marad a posztján Feczkó Tamás vezetőedző. Ez a feljutás ismeretében finoman szólva is megosztó kijelentés, kiváltképp annak tükrében, hogy a szakember szerződése egy évvel automatikusan meghosszabbodott az élvonalba kerülés kivívása után. Az egész mérkőzésen érezni lehetett, hogy a játékosok nemcsak a Vasas legyőzéséért, hanem Feczkó Tamásért is harcolnak, aki a lefújás utáni ünneplés során, a neve skandálása közben láthatóan elérzékenyült.

„Nem kérdés, a Honvéd keretét meg kell erősíteni, azért az NB I és az NB II között óriási a különbség. Igaz, láthattuk a csapatot három olyan Magyar Kupa-mérkőzésen is, amelyen élvonalbeli ellenféllel találkozott: a Debrecent hosszabbításban győzte le kettő-egyre idegenben, a Diósgyőrt otthon egy-nullára, míg a ZTE elleni elődöntőben csak tizenegyespárbajban maradt alul Kispesten. Az edzőkérdés érdekes helyzetet teremt. Feczkó Tamás bizonyított, de az is egy út, hogy légiósok érkeznek, s egy külföldi edző talán könnyebben megtalálja ezekkel a játékosokkal a hangot: ez azonban ingoványos talaj, nagyon rizikós lépés lenne a klub részéről. Hamarosan ki kell derülnie, milyen úton megy tovább a Honvéd.”