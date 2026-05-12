UIPM: korlátozás nélkül versenyezhetnek a fehérorosz öttusázók

A NOB végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehérorosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek. Erre hivatkozva UIPM vezető testülete – amint arról a szövetség kedden közleményben beszámolt – feloldotta a megszorításokat.

A fehérorosz sportolók az ukrajnai háború miatt a NOB korábbi, 2023 márciusi ajánlásának megfelelően semlegesként, nemzeti szimbólumaik használata nélkül szerepelhettek öttusaversenyeken úgy, hogy előzőleg egy független testület vizsgálta meg, nincs-e kizáró oka az indulásuknak.

A módosítás elvileg máris hatályba lép, az e heti, bulgáriai világkupára azonban még nem vonatkozik.