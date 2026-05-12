Nemzeti Sportrádió

UIPM: korlátozás nélkül versenyezhetnek a fehérorosz öttusázók

2026.05.12. 10:50
null
Visszatérhetnek a fehérorosz sportolók az öttusaversenyekre (Fotó: Getty Images)
Címkék
UIPM Fehéroroszország öttusa
A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) múlt heti ajánlását követve a jövőben korlátozás nélkül engedélyezi fehérorosz sportolók és csapatok részvételét a versenyein.

A NOB végrehajtó bizottsága csütörtökön közölte, hogy nem javasolja a továbbiakban a fehérorosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek, illetve a nemzetközi sportesemények rendezőinek. Erre hivatkozva UIPM vezető testülete – amint arról a szövetség kedden közleményben beszámolt – feloldotta a megszorításokat.

A fehérorosz sportolók az ukrajnai háború miatt a NOB korábbi, 2023 márciusi ajánlásának megfelelően semlegesként, nemzeti szimbólumaik használata nélkül szerepelhettek öttusaversenyeken úgy, hogy előzőleg egy független testület vizsgálta meg, nincs-e kizáró oka az indulásuknak.

A módosítás elvileg máris hatályba lép, az e heti, bulgáriai világkupára azonban még nem vonatkozik.

 

UIPM Fehéroroszország öttusa
Legfrissebb hírek

A NOB a továbbiakban nem javasolja a fehérorosz sportolók korlátozását

Egyéb egyéni
2026.05.07. 18:08

Hatalmas mezőny hét magyarral a bulgáriai öttusa-vk-n

Egyéb egyéni
2026.05.05. 13:32

Népsport: Vöri semmit sem csinált félig

Népsport
2026.04.21. 10:54

Öttusa: Koleszár Mihály továbbra is megmutatná, érdemes vele számolni

Egyéb egyéni
2026.04.17. 10:00

Guzi Blanka: Újra felépítettem magam, ez a legnagyobb kincs

Egyéb egyéni
2026.04.15. 11:40

Belák János: Guzi és Koleszár kiváló formaidőzítéssel kezdte el az idényt

Egyéb egyéni
2026.04.14. 12:10

Újra nemzetük képviseletében indulhatnak az orosz és fehérorosz úszók a nemzetközi szövetség versenyein

Úszás
2026.04.13. 16:52

Öttusa: Koleszár Mihály bronzérmet szerzett a kairói vk-versenyen

Egyéb egyéni
2026.04.12. 17:26
Ezek is érdekelhetik