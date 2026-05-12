750 ezren ünnepelték az utcákon a Barcelona bajnoki címét – fotók, videó

A Barca focistáit szállító nyitott tetejű busz több mint öt óra alatt tette meg a nagy tömegben a Camp Noutól a Casa Miláig tartó oda-vissza utat. A csapatbusz mögött jött egy második, amely egy DJ révén az élő zenét és a fesztiválhangulatot szolgáltatta.

„Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért – számolt be az ünneplésről a klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák a csapat iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak. – Olyan csapat mellett állnak ők, amely tovább írja történelmébe a sikeres fejezeteket, és a szurkolói körében ünnepel.”

A közösségi médiában gyorsan körbejárt az a pillanat, amelyen Raphinha és Gerard Martín bemutattak az egyik erkélyen egy Real Madrid-mezt lobogtató szurkolónak.

A Real Madrid elleni el Clásicót (2–0) sérülés miatt kihagyó Lamine Yamal az ünneplés egy pontján egy „Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú pólót tartott fel, később több percig palesztin zászlót lengetett a Marca beszámolója szerint.

(Fotó: Getty Images)

