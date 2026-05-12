Nemzeti Sportrádió

750 ezren ünnepelték az utcákon a Barcelona bajnoki címét – fotók, videó

N. T.N. T.
2026.05.12. 10:43
Tömegek követték Barcelonában a bajnoki címet ünneplő futballcsapat nyitott buszát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barca FC Barcelona La Liga
Éjszakába nyúlóan tartott a fieszta hétfőn Barcelonában, ahol a becslések szerint háromnegyed millióan ünnepelték a vasárnap története 29. bajnoki címét begyűjtő futballcsapatot.

 

A Barca focistáit szállító nyitott tetejű busz több mint öt óra alatt tette meg a nagy tömegben a Camp Noutól a Casa Miláig tartó oda-vissza utat. A csapatbusz mögött jött egy második, amely egy DJ révén az élő zenét és a fesztiválhangulatot szolgáltatta. 

„Barcelona ismét megmutatta, mennyire rajong a Barcáért – számolt be az ünneplésről a klub, amely úgy írta le a forgatagot, hogy az utcák a csapat iránt elkötelezett szurkolók tengerévé váltak. – Olyan csapat mellett állnak ők, amely tovább írja történelmébe a sikeres fejezeteket, és a szurkolói körében ünnepel.”

A közösségi médiában gyorsan körbejárt az a pillanat, amelyen Raphinha és Gerard Martín bemutattak az egyik erkélyen egy Real Madrid-mezt lobogtató szurkolónak. 

 

A Real Madrid elleni el Clásicót (2–0) sérülés miatt kihagyó Lamine Yamal az ünneplés egy pontján egy „Hála Istennek, hogy nem vagyok madridista” feliratú pólót tartott fel, később több percig palesztin zászlót lengetett a Marca beszámolója szerint. 

 

VIDEÓN ÉS FOTÓKON Az FC BARCELONA ÜNNEPLÉSE

 

Barcelona celebrates double trophy success with fans
(Fotó: Getty Images)
Barcelona celebrates double trophy success with fans
(Fotó: Getty Images)
Fc Barcelona Champions Parade 2025/26
(Fotó: Getty Images)
Fc Barcelona Champions Parade 2025/26
(Fotó: Getty Images)
Fc Barcelona Champions Parade 2025/26
(Fotó: Getty Images)

 

Spanyol labdarúgás
5 órája

Az ezredforduló óta a Barcelona uralja a La Ligát

A katalánok vasárnap a 29. bajnoki aranyérmüket nyerték meg, a 13. bajnoki címüket 2000 óta, Lamine Yamal pedig az elsőségeket tekintve már most megelőzte Cristiano Ronaldót.

 

Barca FC Barcelona La Liga
Legfrissebb hírek

Az ezredforduló óta a Barcelona uralja a La Ligát

Spanyol labdarúgás
5 órája

Gyász és ünnep – Somogyi Zsolt jegyzete

Spanyol labdarúgás
12 órája

La Liga: kései gólokkal ikszelt egymással a Rayo és a Girona

Spanyol labdarúgás
13 órája

As: jelentős átalakítás várható a nyáron a Real Madridnál

Spanyol labdarúgás
19 órája

Barcelona kék-fehér felén lett sportigazgató Monchi – hivatalos

Spanyol labdarúgás
21 órája

Flick büszke és nem felejti az estét, amelyen a Barcelona ismét bajnok lett

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:34

Megnyerte az el Clásicót, és 29. alkalommal lett spanyol bajnok a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 22:57

Ikszelt a Mallorca a Villarreal ellen, Bilbaóban nyert a Valencia

Spanyol labdarúgás
2026.05.10. 18:08
Ezek is érdekelhetik