Férfi kosárlabda vb-selejtező: Doncic kihagyja a szlovénok nyári meccseit

Doncic a közösségi oldalán jelentette be döntését, amit azzal indokolt: a nyáron azért fog küzdeni hogy minél többet lehessen két lányával, akik az édesanyjukkal élnek Európában. Doncic és menyasszonya idén szakítottak, a sztárkosaras pedig azért harcol, hogy közös felügyeleti jogot szerezzen gyermekeire vonatkozóan.

„Mindenekelőtt a lányaimmal szeretnék lenni. Azt hiszem, ez az egyetlen dolog, ami foglalkoztat jelenleg” – nyilatkozta a Lakers–Thunder meccs után Doncic. – „Persze nyilvánvalóan szeretném majd elkezdeni a munkát és felkészülten nekivágni az új idénynek.”

A szlovén válogatott július 3-án és 6-án vív világbajnoki selejtezőt. Előbb Észtországban, majd hazai pályán Svédország ellen.

A Lakerst másfél éve erősítő játékos remekelt első teljes Los Angeles-i idényében, meccsenként átlagban 33,5 pontot dobott, 8,3 gólpasszt adott és 7,7 lepattanót szerzett. Balszerencsésen zárult azonban számára az idény, április másodikán ugyanis – éppen a Thunder ellen – súlyos sérülést szenvedett, így nem léphetett pályára a rájátszásban, melyben a Lakers nélküle is eljutott a főcsoport-elődöntőig. Doncic csapata idénybeli utolsó találkozója után elmondta, nem volt esélye arra, hogy visszatérjen még ebben a szezonban. Jelenleg már futó- és dobóedzéseket tud végezni, de a test test elleni tréningekbe nem kapcsolódhat be, erre még egy-két hetet várnia kell.

