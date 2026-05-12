Angliában vállalhat munkát Xabi Alonso – sajtóhír

Az olasz transzferguru információi szerint a baszk tréner (aki januárban távozott a Real Madridtól) rajta van a Chelsea edzőjelölteket tartalmazó listáján, amelyen az idény végén az AFC Bournemouthtól távozó Andoni Iraola, illetve Filipe Luis is szerepel.

Ezzel együtt a londoni klub még nem döntött az edzőkérdést illetően, így egyik szakemberrel sem vették fel a kapcsolatot – teszi hozzá Romano.

Mint ismeretes, Xabi Alonso (miután korábban német bajnok és kupagyőztes lett a Bayer Leverkusennel) 2025 júniusától idén januárig irányította a Real Madridot. A királyi gárda élén 34 tétmeccsen 24 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség volt a mérlege, de az FC Barcelona ellen elbukott Spanyol Szuperkupa-döntő után távozott a fővárosi klubtól.