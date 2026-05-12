Nemzeti Sportrádió

Angliában vállalhat munkát Xabi Alonso – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.05.12. 10:17
Fotó: Getty Images
Címkék
Chelsea Andoni Iraola Xabi Alonso Filipe Luis
Az ügynökeivel való megbeszélés után Xabi Alonso úgy döntött, hogy nyitott az angliai ajánlatokra – írja Fabrizio Romano.

Az olasz transzferguru információi szerint a baszk tréner (aki januárban távozott a Real Madridtól) rajta van a Chelsea edzőjelölteket tartalmazó listáján, amelyen az idény végén az AFC Bournemouthtól távozó Andoni Iraola, illetve Filipe Luis is szerepel. 

Ezzel együtt a londoni klub még nem döntött az edzőkérdést illetően, így egyik szakemberrel sem vették fel a kapcsolatot – teszi hozzá Romano.

Mint ismeretes, Xabi Alonso (miután korábban német bajnok és kupagyőztes lett a Bayer Leverkusennel) 2025 júniusától idén januárig irányította a Real Madridot. A királyi gárda élén 34 tétmeccsen 24 győzelem, 4 döntetlen és 6 vereség volt a mérlege, de az FC Barcelona ellen elbukott Spanyol Szuperkupa-döntő után távozott a fővárosi klubtól.

 

 

Chelsea Andoni Iraola Xabi Alonso Filipe Luis
Legfrissebb hírek

A szurkolók kifütyülték Arne Slot döntését, reagált a Liverpool edzője

Angol labdarúgás
2026.05.10. 10:45

Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

Angol labdarúgás
2026.05.09. 15:27

Négyéves eltiltást kapott, már fellebbezett a Chelsea sztárja

Angol labdarúgás
2026.04.29. 18:15

Xabi Alonso is a Chelsea kiszemeltjei között – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.04.27. 20:06

A Chelsea lesz a Manchester City ellenfele az FA-kupa-döntőben

Angol labdarúgás
2026.04.26. 18:10

„Azt sem tudják, milyen rendezvényen vannak” – Gary Neville a Chelsea tulajdonosairól

Angol labdarúgás
2026.04.23. 16:56

Sorozatban öt zakó után nem vártak tovább: máris menesztette a Chelsea Liam Roseniort – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.04.22. 18:36

„Elfogadhatatlan” – Liam Rosenior már nem védi meg csapatát az újabb vereség után

Angol labdarúgás
2026.04.22. 09:26
Ezek is érdekelhetik