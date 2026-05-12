Szatmári Csaba: Vissza kell jutnunk az NB I-be!

Már a 30. fordulóban biztossá vált, hogy a DVTK kiesik az NB I-ből, de még az idény utolsó, 33. bajnokiján is fontos szerep juthat a csapatnak, amely a Paksi FC-t fogadja szombaton. Takács Péter megbízott vezetőedző együttese azért lehet a mérleg nyelve, mert a vendégek jelenleg a harmadik helyen állnak éppen annyi ponttal, mint a Debreceni VSC, vagyis a Diósgyőr „segíthet” a Lokinak, amely az Újpestet fogadja hazai pályán.

„Bár számunkra már nincs tétje, hiszen kiestünk az élvonalból, tisztességgel szeretnénk zárni a bajnoki idényt, amely természetesen nem úgy alakult, ahogyan elterveztük – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a diósgyőriek 31 éves belső védője, aki már öt éve a klub futballistája. – A becsületünkért is futballozunk, a bajnoki szünetben is úgy készültünk, hogy győzelemmel akarjuk zárni a bajnokságot. Nemcsak engem, a csapat nevében is mondhatom, mindenkit nagyon megviselt a kiesés, rengeteget őrlődtem én is, ezt feldolgozni sok időt vesz igénybe. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, így nekünk, játékosoknak is. De szombaton még össze kell szednünk magunkat, s megpróbáljuk a saját játékunkat játszani. A Paks erős, nem véletlenül harcol a dobogóért, biztosan nehéz feladat vár ránk. Nincs más dolgunk, mint itthon tartani a három pontot.”

Nagy változások várhatóak a klubnál az élvonalbeli búcsú után: úgy tudjuk, a külföldi játékosok biztosan távoznak, s jó eséllyel néhány rutinosabb futballista mellett több fiatal akadémista is lehetőséget kap majd az NB II-ben. Egyelőre nem dőlt el, hogy Takács Péter megbízott vezetőedző marad-e a kispadon, úgy tudjuk, a megbízatása az idény végéig szól. A korábbi diósgyőri középpályás vezetésével a csapat nyert Kisvárdán (2–1), míg Győrben a bajnoki címre hajtó ETO FC-től kikapott (0–4), igaz, több fiatalt is a kezdőbe jelölt a szakember, így például Bánhegyi Bogdánt, Macsó Mátét, Galántai Tamást, Nazar Kovalenkót, Kiss Bálintot és Szakos Bencét is.

„Meglátjuk, mit hoz a jövő, ami engem illet, még szerződés köt a klubhoz. Kiderül, milyen keret alakul ki, de bízom benne, hogy olyan, amellyel reálisan kitűzhetjük azt a célt, hogy egy év múlva, vagyis azonnal visszajutunk az NB I-be. Idén is nagy harc volt a feljutásért, de a következő idényben még nagyobb csata várható, hiszen változik a lebonyolítás: nem az első két helyezett jut fel automatikusan az NB I-be, hanem csak a bajnok, a második csapat osztályozót játszik az NB I tizenegyedik helyezettjével. Márpedig tudjuk, bajnoknak nem könnyű lenni, így ha esetleg a második pozícióban zárnánk, egy összecsapáson, semleges helyszínen dőlne el, hogy visszajutunk-e vagy maradunk az NB II-ben. Vagyis nagyon nehéz év vár ránk, de hiszek benne, hogy sikeres időszak előtt állunk, de hogy ez így legyen, minden összetevőnek a helyén kell lennie.”

Például a szurkolókat is maguk mellé kell állítani, mert nélkülük ezt a harcot nehéz, sőt, lehetetlen megvívni. S ha már a drukkerek: a Magyar Labdarúgó-szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra. A határozattal szemben ugyan fellebbezést nyújthatott volna be, azonban ez a klub álláspontja szerint csak elodázná a büntetés végrehajtását, így a Paks ellen csak 14 éven aluliak nézhetik meg a mérkőzést a hazai szektorokban – ráadásul számukra ingyenessé kell tenni a találkozót –, s természetesen a vendégszektorba is lehet belépőt vásárolni, vagyis nem síri csendben rendezik meg a bajnokit, még ha Paksról nem is várható „invázió”.

„Biztosan furcsa lesz úgy pályára lépni, hogy szinte csak gyerekek ülnek a lelátón, de ettől függetleníteni kell magunkat és a feladatunkra koncentrálni. Korábban hozzászokhattunk ahhoz, hogy sok néző előtt futballozunk, ez most nem így lesz, de legalább a klub letölti az eltiltást és tiszta lappal folytathatjuk.”

NB I

33. FORDULÓ

MÁJUS 15., PÉNTEK

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁJUS 16., SZOMBAT

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 +34 66 2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 +33 65 3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 +15 50 4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 +9 50 5. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 –8 40 8. Kisvárda 32 11 7 14 36–48 –12 40 9. Nyíregyháza 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 –24 28 12. Kazincbarcika 32 6 3 23 29–68 –39 21



