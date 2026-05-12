Szatmári Csaba: Vissza kell jutnunk az NB I-be!

CSERHÁTI ANDRÁS
2026.05.12. 08:48
A Diósgyőri VTK lehet a mérleg nyelve a bronzéremért folytatott csatában: Szatmári Csaba (jobbra) és Holdampf Gergő szeretné otthon tartani a három pontot a Paksi FC ellen az idény utolsó hazai bajnoki mérkőzésén (Fotó: Árvai Károly)
A Diósgyőri VTK belső védője, Szatmári Csaba tisztességgel fejezné be a csúfos, kieséssel záródó idényt a Paksi FC elleni szombati bajnokin, s bízik benne, hogy a nyáron olyan keret alakul ki, amellyel egy év alatt kivívhatja a csapat az élvonalbeli szereplést.

Már a 30. fordulóban biztossá vált, hogy a DVTK kiesik az NB I-ből, de még az idény utolsó, 33. bajnokiján is fontos szerep juthat a csapatnak, amely a Paksi FC-t fogadja szombaton. Takács Péter megbízott vezetőedző együttese azért lehet a mérleg nyelve, mert a vendégek jelenleg a harmadik helyen állnak éppen annyi ponttal, mint a Debreceni VSC, vagyis a Diósgyőr „segíthet” a Lokinak, amely az Újpestet fogadja hazai pályán.

 „Bár számunkra már nincs tétje, hiszen kiestünk az élvonalból, tisztességgel szeretnénk zárni a bajnoki idényt, amely természetesen nem úgy alakult, ahogyan elterveztük – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a diósgyőriek 31 éves belső védője, aki már öt éve a klub futballistája. – A becsületünkért is futballozunk, a bajnoki szünetben is úgy készültünk, hogy győzelemmel akarjuk zárni a bajnokságot. Nemcsak engem, a csapat nevében is mondhatom, mindenkit nagyon megviselt a kiesés, rengeteget őrlődtem én is, ezt feldolgozni sok időt vesz igénybe. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, így nekünk, játékosoknak is. De szombaton még össze kell szednünk magunkat, s megpróbáljuk a saját játékunkat játszani. A Paks erős, nem véletlenül harcol a dobogóért, biztosan nehéz feladat vár ránk. Nincs más dolgunk, mint itthon tartani a három pontot.”     

Nagy változások várhatóak a klubnál az élvonalbeli búcsú után: úgy tudjuk, a külföldi játékosok biztosan távoznak, s jó eséllyel néhány rutinosabb futballista mellett több fiatal akadémista is lehetőséget kap majd az NB II-ben. Egyelőre nem dőlt el, hogy Takács Péter megbízott vezetőedző marad-e a kispadon, úgy tudjuk, a megbízatása az idény végéig szól. A korábbi diósgyőri középpályás vezetésével a csapat nyert Kisvárdán (2–1), míg Győrben a bajnoki címre hajtó ETO FC-től kikapott (0–4), igaz, több fiatalt is a kezdőbe jelölt a szakember, így például Bánhegyi Bogdánt, Macsó Mátét, Galántai Tamást, Nazar Kovalenkót, Kiss Bálintot és Szakos Bencét is.

„Meglátjuk, mit hoz a jövő, ami engem illet, még szerződés köt a klubhoz. Kiderül, milyen keret alakul ki, de bízom benne, hogy olyan, amellyel reálisan kitűzhetjük azt a célt, hogy egy év múlva, vagyis azonnal visszajutunk az NB I-be. Idén is nagy harc volt a feljutásért, de a következő idényben még nagyobb csata várható, hiszen változik a lebonyolítás: nem az első két helyezett jut fel automatikusan az NB I-be, hanem csak a bajnok, a második csapat osztályozót játszik az NB I tizenegyedik helyezettjével. Márpedig tudjuk, bajnoknak nem könnyű lenni, így ha esetleg a második pozícióban zárnánk, egy összecsapáson, semleges helyszínen dőlne el, hogy visszajutunk-e vagy maradunk az NB II-ben. Vagyis nagyon nehéz év vár ránk, de hiszek benne, hogy sikeres időszak előtt állunk, de hogy ez így legyen, minden összetevőnek a helyén kell lennie.”     

Például a szurkolókat is maguk mellé kell állítani, mert nélkülük ezt a harcot nehéz, sőt, lehetetlen megvívni. S ha már a drukkerek: a Magyar Labdarúgó-szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra. A határozattal szemben ugyan fellebbezést nyújthatott volna be, azonban ez a klub álláspontja szerint csak elodázná a büntetés végrehajtását, így a Paks ellen csak 14 éven aluliak nézhetik meg a mérkőzést a hazai szektorokban – ráadásul számukra ingyenessé kell tenni a találkozót –, s természetesen a vendégszektorba is lehet belépőt vásárolni, vagyis nem síri csendben rendezik meg a bajnokit, még ha Paksról nem is várható „invázió”.

„Biztosan furcsa lesz úgy pályára lépni, hogy szinte csak gyerekek ülnek a lelátón, de ettől függetleníteni kell magunkat és a feladatunkra koncentrálni. Korábban hozzászokhattunk ahhoz, hogy sok néző előtt futballozunk, ez most nem így lesz, de legalább a klub letölti az eltiltást és tiszta lappal folytathatjuk.”

NB I
33. FORDULÓ
MÁJUS 15., PÉNTEK
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
MÁJUS 16., SZOMBAT
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC  

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

32

10

9

13

45–55

–10 

39 

10. MTK Budapest

32

9

10

13

53–60

–7 

37 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

32

6

3

23

29–68

–39 

21 


 

 

