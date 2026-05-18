Golf: pazar gurítás 20 méterről, több mint 100 év után angol győztes a PGA-bajnokságon

Aaron Rai végig kiegyensúlyozottan golfozott a pennsylvaniai versenyen, aztán a negyedik fordulóban még srófolt egyet a játékán: a befejező tíz szakaszon négy birdie-t és egy eagle-t ütött – az utolsó előtti lyukba mintegy húsz méterről talált be, látványos ütésével gyakorlatilag biztossá téve a győzelmét.

AARON RAI FROM 68 FEET!! 🤯



He leads by 4 heading to his 72nd hole @PGAChampionship!pic.twitter.com/cX2htuthq5 — PGA TOUR (@PGATOUR) May 17, 2026

A 31 éves Rai előtt – aki korábban egyszer sem fért be az első tízbe kiemelt versenyen – legutóbb több mint száz éve köszöntöttek angol győztest a PGA-bajnokságon (Jim Barnes 1919-ben kaparintotta meg a Wanamaker Trophy-t), és 2015 óta ő az első nem amerikai, aki megnyerte ezt a tornát.

Különlegesség az is, hogy a Masters 1934-es bemutatkozása óta most először fordul elő, hogy az év első két kiemelt versenyét európai golfozó nyerte meg (az idei Mastersen – akárcsak a tavalyin – Rory McIlroy lett az első).

PGA-BAJNOKSÁG, NEWTOWN SQUARE, ARONIMIK GOLF CLUB

(a pénzdíj: 20.5 millió dollár; a pálya: 7671 méter, 70 par)

1. Aaron Rai (angol) 271 ütés (70, 69, 67, 65)

2. Jon Rahm (spanyol) 274 (69, 70, 67, 68)

Alex Smalley (amerikai) 274 (67, 69, 68, 70)

4. Justin Thomas (amerikai) 275 (69, 69, 72, 65)

Ludvig Aaberg (svéd) 275 (72, 66, 68, 69)

Matti Schmid (német) 275 (69, 72, 65, 69)



