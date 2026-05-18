Röplabda: kecskeméti és békéscsabai siker az U15-ös országos döntőkben

Vasárnap mindkét szakágban bajnokot avattak az U15-ös röplabdabajnokságban. A fiúk szegedi országos döntőjében a KESI és Egri VSI csapata játszotta a finálét, amelyet

3:1-re a Kecskemét nyert meg, és védte meg tavalyi bajnoki címét.

A bronzérem a Kunhegyesé lett.

Megvédték bajnoki címüket a békéscsabai U15-ös lányok Forrás: BRSE

Mindeközben a lányok döntőjét a BRSE és a házigazda Vasas vívta a Folyondár utcában.

Az aranycsatában a címvédő békéscsabaiak győztek 3:1-re.

A harmadik helyet az Újpest szerezte meg.

Ezen a héten az U20-as lányok folytatják a hatos döntők sorát Újpesten.

(Kiemelt képen: a KESI U15-ös fiú bajnokcsapata Forrás: MRSZ)