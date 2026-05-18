Röplabda: kecskeméti és békéscsabai siker az U15-ös országos döntőkben
A fiúk között a Kecskeméti Sportiskola, a lányok mezőnyében a Békéscsabai RSE csapata győzött az U15-ös röplabdázók országos döntőjében.
Vasárnap mindkét szakágban bajnokot avattak az U15-ös röplabdabajnokságban. A fiúk szegedi országos döntőjében a KESI és Egri VSI csapata játszotta a finálét, amelyet
3:1-re a Kecskemét nyert meg, és védte meg tavalyi bajnoki címét.
A bronzérem a Kunhegyesé lett.
Mindeközben a lányok döntőjét a BRSE és a házigazda Vasas vívta a Folyondár utcában.
Az aranycsatában a címvédő békéscsabaiak győztek 3:1-re.
A harmadik helyet az Újpest szerezte meg.
Ezen a héten az U20-as lányok folytatják a hatos döntők sorát Újpesten.
(Kiemelt képen: a KESI U15-ös fiú bajnokcsapata Forrás: MRSZ)
