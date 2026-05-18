„Akadémiánk szimbóluma” – Carvajal 23 év után elhagyja a Real Madridot
A közlemény hangsúlyozta: Dani Carvajal a Real Madrid és a világfutball egyik legnagyobb legendája. A jobbhátvéd 2002-ben csatlakozott a madridi akadémiához, ahol tíz évet töltött, majd 13 idényen keresztül erősítette az első csapatot.
Ez idő alatt összesen 27 trófeát nyert a klubbal: hatszoros Bajnokok Ligája-győztes lett, emellett hat klubvilágbajnoki címet, öt Európai Szuperkupát, négy spanyol bajnoki címet, két Király-kupát és négy Spanyol Szuperkupát is ünnepelhetett.
A közlemény kiemeli, hogy Carvajal egyike annak az öt játékosnak a futball történetében, akik hatszor nyerték meg a BEK-et vagy a Bajnokok Ligáját. A védő összesen 450 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid mezében, ezeken 14 gólt szerzett.
A 2024-es év különösen emlékezetes volt számára: bekerült a FIFPro álomcsapatába, helyet kapott a FIFA Év csapatában, valamint őt választották a 2024-es Bajnokok Ligája-döntő legjobb játékosának is, amelyen gólt szerzett. Ugyanebben az esztendőben Európa-bajnoki címet ünnepelt a spanyol válogatottal.
A klubelnök, Florentino Pérez szerint Carvajal „a Real Madrid és az akadémia szimbóluma”, aki pályafutása során végig példát mutatott a klub értékeiből. Pérez külön kiemelte azt az ikonikus pillanatot is, amikor a fiatal Carvajal az egykori klublegenda, Alfredo Di Stéfano oldalán részt vett a Real Madrid edzőközpontjának alapkőletételén.
A Santiago Bernabéu Stadionban szombaton, az idény utolsó bajnoki mérkőzésén búcsúztatják majd el a klublegendát.