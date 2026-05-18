„Akadémiánk szimbóluma” – Carvajal 23 év után elhagyja a Real Madridot

ROCK PÉTER
2026.05.18. 13:25
Dani Carvajal szinte összenőtt a BL-serleggel (Fotó: Getty Images)
távozás Real Madrid Dani Carvajal
Az idény végén lezárul Dani Carvajal és a Real Madrid közös történetének egyik legsikeresebb fejezete – jelentette be hivatalos közleményében a madridi klub hétfőn. A saját nevelésű csapatkapitány 23 év után búcsúzik.

A közlemény hangsúlyozta: Dani Carvajal a Real Madrid és a világfutball egyik legnagyobb legendája. A jobbhátvéd 2002-ben csatlakozott a madridi akadémiához, ahol tíz évet töltött, majd 13 idényen keresztül erősítette az első csapatot.

Ez idő alatt összesen 27 trófeát nyert a klubbal: hatszoros Bajnokok Ligája-győztes lett, emellett hat klubvilágbajnoki címet, öt Európai Szuperkupát, négy spanyol bajnoki címet, két Király-kupát és négy Spanyol Szuperkupát is ünnepelhetett.

Spanyol labdarúgás
3 órája

Mindenben megegyeztek, már csak aláírni kell: Mourinho lesz a Real Madrid edzője

A hivatalos bejelentés várhatóan az idény utolsó bajnokija után érkezhet meg, a 63 éves szakembert pedig jövő héten mutathatják be.

A közlemény kiemeli, hogy Carvajal egyike annak az öt játékosnak a futball történetében, akik hatszor nyerték meg a BEK-et vagy a Bajnokok Ligáját. A védő összesen 450 mérkőzésen lépett pályára a Real Madrid mezében, ezeken 14 gólt szerzett.

A 2024-es év különösen emlékezetes volt számára: bekerült a FIFPro álomcsapatába, helyet kapott a FIFA Év csapatában, valamint őt választották a 2024-es Bajnokok Ligája-döntő legjobb játékosának is, amelyen gólt szerzett. Ugyanebben az esztendőben Európa-bajnoki címet ünnepelt a spanyol válogatottal.

A klubelnök, Florentino Pérez szerint Carvajal „a Real Madrid és az akadémia szimbóluma”, aki pályafutása során végig példát mutatott a klub értékeiből. Pérez külön kiemelte azt az ikonikus pillanatot is, amikor a fiatal Carvajal az egykori klublegenda, Alfredo Di Stéfano oldalán részt vett a Real Madrid edzőközpontjának alapkőletételén.

Alfrédo Di Stefano és Dani Carvajal 2004 májusában (Fotó: Getty Images)

A Santiago Bernabéu Stadionban szombaton, az idény utolsó bajnoki mérkőzésén búcsúztatják majd el a klublegendát.

