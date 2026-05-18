Heti program: Európa-liga-döntő, zárul a PL, a La Liga és a Serie A
MÁJUS 18., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)
FUTSAL NB I
Felsőház
18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza
18.00: DEAC–Vehir.hu Futsal Veszprém, Debrecen
Alsóház
19.00: ProHuman-PTE-PEAC–SG Kecskemét Futsal, Pécs
20.30: H.O.P.E. Futsal AlpasSport–MVFC Berettyóújfalu, Gyál
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Egyesült Államok (Tv: Sport1)
20.20: Németország–Svájc
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Dánia
20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
Nyugati konferenciadöntő, 1. mérkőzés
Kedd, 2.30: Oklahoma City Thunder (1.)–San Antonio Spurs (2.)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1074 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-as torna, Hamburg
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Genf
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Strasbourg
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Rabat
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne: 12.00 körül: Udvardy Panna (7.)–Hanne Vandewinkel (belga)
15.30 körül: Bondár Anna (5.)–Polona Hercog (szlovén)
MÁJUS 19., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
20.30: Bournemouth–Manchester City (Tv: Spíler1)
21.15: Chelsea–Tottenham (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Miami Marlins–Atlanta Braves (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAK
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport1)
20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Norvégia–Olaszország
20.20: Szlovákia–Szlovénia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 10. szakasz, Viareggio–Massa, 42 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/falco-vulcano-energia-kc-szombathely/)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: VasasPlaket–Szegedi VE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-sportcentrum-ob-i-bajnoksag-bajnokok-ligaja-euro-kupa/)
MÁJUS 20., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
DÖNTŐ
21.00: Freiburg (német)–Aston Villa (angol), Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Ausztria–Svájc
20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Csehország–Olaszország
20.20: Svédország–Szlovénia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 11. szakasz, Porcari-Chiavari, 195 km (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
18.15: Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC
18.15: Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász
18.15: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK
18.15: Carbonex-Komló–ETO University HT – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.15: Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest
18.15: Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs
18.00: MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 1. játéknap, Fonyód
16.30: Magyarország–Ausztria
19.00: Horvátország–Ciprus
Női MEVZA-torna, 1. játéknap, Maribor
16.00: Magyarország–Ciprus
TEREMLABDARÚGÁS
SOCCA EB, TIRANA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
14.00: Magyarország–Dánia
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 6. FORDULÓ
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Mladost Zagreb (horvát) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
19.30: KSI SE–UVSE
NŐI OB I
A 3 HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: UVSE-Helia D–One Eger
MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NÉMET BUNDESLIGA
OSZTÁLYOZÓ, ODAVÁGÓ
20.30: Wolfsburg–Paderborn (II.) (Tv: Arena4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Péntek, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 16. forduló, Sheffield (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Lettország (Tv: Sport1)
20.20: Svájc–Nagy-Britannia
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Norvégia
20.20: Dánia–Szlovákia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 12. szakasz, Imperia–Novi Ligure, 175 km (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 2. játéknap, Fonyód
16.30: Luxemburg–Ausztria
19.00: Magyarország–Ciprus
TEREMLABDARÚGÁS
SOCCA EB, TIRANA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
10.00: Magyarország–Szerbia
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa
ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes
NŐI OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
MÁJUS 22., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB III
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
30. FORDULÓ
16.00: ETO FC II–Sopron
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Németország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Finnország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Szlovénia
20.20: Svédország–Olaszország
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 13. szakasz, Alessandria–Verbania, 189 km (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
Elődöntő
17.00: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)
20.00: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 3. játéknap, Fonyód
16.30: Ausztria–Ciprus
19.00: Horvátország–Luxemburg
Női MEVZA-torna, 3. játéknap, Maribor
19.00: Magyarország–Luxemburg
TEREMLABDARÚGÁS
SOCCA EB, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
19.00: Magyarország–Románia
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: Szegedi VE–VasasPlaket – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szegedi-ferfi-vizilabda-csapat-kft/)
ALSÓHÁZ
18.45: UVSE–DVSE-Master Good
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–PVSK-Mecsek Füszért
MÁJUS 23., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ
17.30: Hull City–Southampton, Wembley (Tv: Spíler1)
NÉMET KUPA
DÖNTŐ
20.00: Bayern München–Stuttgart (Tv: Sport2)
OLASZ SERIE A
38. FORDULÓ
18.00: Bologna–Internazionale
20.45: Lazio–Pisa
SPANYOL LA LIGA
38. FORDULÓ
21.00: Alavés–Rayo Vallecano
21.00: Betis–Levante
21.00: Celta Vigo–Sevilla
21.00: Espanyol–Real Sociedad
21.00: Getafe–Osasuna
21.00: Girona–Elche
21.00: Mallorca–Oviedo
21.00: Real Madrid–Athletic Bilbao
21.00: Valencia–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Extraliga, négyes döntő, Pécs
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Hsziamen
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Lettország–Egyesült Államok
16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Dánia–Szlovénia
16.20: Szlovákia–Csehország
20.20: Norvégia–Svédország
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 14. szakasz, Aosta–Pila, 133 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs
18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)
18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
18.00: FC Barcelona (spanyol)–Olympique Lyon (francia), Oslo
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 4. játéknap, Fonyód
16.30: Magyarország–Luxemburg
19.00: Horvátország–Ausztria
Női MEVZA-torna, 4. játéknap, Maribor
16.00: Magyarország–Ausztria
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
ALSÓHÁZ
10.00: ELTE BEAC–KSI SE
NŐI OB I
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
13.00: One Eger–UVSE-Helia D
MÁJUS 24., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB III
30. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II
17.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II
17.00: Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.00: Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC
17.00: Putnok FC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás
17.00: VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II
17.00: Bicskei TC–Budaörs
17.00: Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II
17.00: Gyirmót FC Győr–Komárom VSE
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
17.00: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE
17.00: Martfűi LSE–Vasas FC II
17.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE
17.00: Budapest Honvéd FC II–Csepel SC
17.00: BKV Előre–Monor SE
17.00: ESMTK–Tiszaföldvár SE
17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE
17.00: BFC Siófok–PTE-PEAC
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC
17.00: Majosi SE–Érdi VSE
17.00: Szekszárdi UFC–Paksi FC II
17.00: Pécsi MFC–Pénzügyőr SE
17.00: FC Nagykanizsa–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
38. FORDULÓ
17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United
17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers
17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
17.00: Fulham–Newcastle United
17.00: Liverpool–Brentford – élőben az NSO-n!
17.00: Manchester City–Aston Villa – élőben az NSO-n!
17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth
17.00: Sunderland–Chelsea
17.00: Tottenham Hotspur–Everton
17.00: West Ham United–Leeds United
OLASZ SERIE A
38. FORDULÓ
15.00: Milan–Cagliari
15.00: Cremonese–Como
15.00: Fiorentina–Atalanta
15.00: Lecce–Genoa
15.00: Napoli–Udinese
15.00: Parma–Sassuolo
15.00: Torino–Juventus
15.00: Hellas Verona–Roma
SPANYOL LA LIGA
38. FORDULÓ
21.00: Villarreal–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 37. FORDULÓ
19.30: IMT Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Extraliga, négyes döntő, Pécs
ATLÉTIKA
11.00: Budapest Open, Schulek Ágoston Emlékverseny, Budapest bajnokság, Budapest (Ikarus-pálya)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.00: Toronto Blue Jays–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)
FORMULA–1
KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL
22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Lettország–Nagy-Britannia
20.30: Finnország–Ausztria
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Dánia–Olaszország
20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia, 15. szakasz, Voghera–Milánó, 157 km (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
18.00: NEKA–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Moyra-Budaörs–Vasas SC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kozármisleny KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 40 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dkka-dunaujvarosi-kohasz-ka/)
18.00: Mol Esztergom–Alba Fehérvár KC
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE
18.00: Szombathelyi KKA–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN
20.00: döntő
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.30: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Fonyód
16.30: Luxemburg–Ciprus
19.00: Horvátország–Magyarország
Női MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Maribor
19.00: Magyarország–Horvátország
TRIATLON
8.00: Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém
ÚSZÁS
Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco
VÍZILABDA
NŐI OB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
16.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!