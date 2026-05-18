Heti program: Európa-liga-döntő, zárul a PL, a La Liga és a Serie A

MÁJUS 18., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Burnley (Tv: Match4)

FUTSAL NB I

Felsőház

18.00: A Stúdió Futsal Nyíregyháza–Újpest FC, Nyíregyháza

18.00: DEAC–Vehir.hu Futsal Veszprém, Debrecen

Alsóház

19.00: ProHuman-PTE-PEAC–SG Kecskemét Futsal, Pécs

20.30: H.O.P.E. Futsal AlpasSport–MVFC Berettyóújfalu, Gyál

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Egyesült Államok (Tv: Sport1)

20.20: Németország–Svájc

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Dánia

20.20: Svédország–Csehország (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

Nyugati konferenciadöntő, 1. mérkőzés

Kedd, 2.30: Oklahoma City Thunder (1.)–San Antonio Spurs (2.)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1074 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-as torna, Hamburg

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Genf

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Strasbourg

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Rabat

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne: 12.00 körül: Udvardy Panna (7.)–Hanne Vandewinkel (belga)

15.30 körül: Bondár Anna (5.)–Polona Hercog (szlovén)

MÁJUS 19., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

20.30: Bournemouth–Manchester City (Tv: Spíler1)

21.15: Chelsea–Tottenham (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Miami Marlins–Atlanta Braves (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 5. JÁTÉKNAK

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Lettország–Ausztria (Tv: Sport1)

20.20: MAGYARORSZÁG–Nagy-Britannia (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Norvégia–Olaszország

20.20: Szlovákia–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 10. szakasz, Viareggio–Massa, 42 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban! – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/falco-vulcano-energia-kc-szombathely/)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: VasasPlaket–Szegedi VE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-sportcentrum-ob-i-bajnoksag-bajnokok-ligaja-euro-kupa/)

MÁJUS 20., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

21.00: Freiburg (német)–Aston Villa (angol), Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Tampa Bay Rays–Baltimore Orioles (Tv: Sport2)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 6. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Ausztria–Svájc

20.20: Egyesült Államok–Németország (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Csehország–Olaszország

20.20: Svédország–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 11. szakasz, Porcari-Chiavari, 195 km (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

18.15: Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC

18.15: Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász

18.15: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK

18.15: Carbonex-Komló–ETO University HT – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.15: Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest

18.15: Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mol-tatabanya-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/kometa-kvgy-kaposvari-kk/)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs

18.00: MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 1. játéknap, Fonyód

16.30: Magyarország–Ausztria

19.00: Horvátország–Ciprus

Női MEVZA-torna, 1. játéknap, Maribor

16.00: Magyarország–Ciprus

TEREMLABDARÚGÁS

SOCCA EB, TIRANA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Dánia

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 6. FORDULÓ

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Mladost Zagreb (horvát) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

19.30: KSI SE–UVSE

NŐI OB I

A 3 HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: UVSE-Helia D–One Eger

MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NÉMET BUNDESLIGA

OSZTÁLYOZÓ, ODAVÁGÓ

20.30: Wolfsburg–Paderborn (II.) (Tv: Arena4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Péntek, 1.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 16. forduló, Sheffield (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 7. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Lettország (Tv: Sport1)

20.20: Svájc–Nagy-Britannia

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Norvégia

20.20: Dánia–Szlovákia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 12. szakasz, Imperia–Novi Ligure, 175 km (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 2. játéknap, Fonyód

16.30: Luxemburg–Ausztria

19.00: Magyarország–Ciprus

TEREMLABDARÚGÁS

SOCCA EB, TIRANA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

10.00: Magyarország–Szerbia

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.30: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa

ALSÓHÁZ

19.30: Kaposvári VK–Metalcom Szentes

NŐI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

MÁJUS 22., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB III

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

30. FORDULÓ

16.00: ETO FC II–Sopron

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

18.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 8. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Németország–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Finnország–Nagy-Britannia (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Szlovénia

20.20: Svédország–Olaszország

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 13. szakasz, Alessandria–Verbania, 189 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

20.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI EUROLIGA

NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

Elődöntő

17.00: Olympiakosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.00: Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 3. játéknap, Fonyód

16.30: Ausztria–Ciprus

19.00: Horvátország–Luxemburg

Női MEVZA-torna, 3. játéknap, Maribor

19.00: Magyarország–Luxemburg

TEREMLABDARÚGÁS

SOCCA EB, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

19.00: Magyarország–Románia

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: Szegedi VE–VasasPlaket – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szegedi-ferfi-vizilabda-csapat-kft/)

ALSÓHÁZ

18.45: UVSE–DVSE-Master Good

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–PVSK-Mecsek Füszért

MÁJUS 23., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

17.30: Hull City–Southampton, Wembley (Tv: Spíler1)

NÉMET KUPA

DÖNTŐ

20.00: Bayern München–Stuttgart (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

18.00: Bologna–Internazionale

20.45: Lazio–Pisa

SPANYOL LA LIGA

38. FORDULÓ

21.00: Alavés–Rayo Vallecano

21.00: Betis–Levante

21.00: Celta Vigo–Sevilla

21.00: Espanyol–Real Sociedad

21.00: Getafe–Osasuna

21.00: Girona–Elche

21.00: Mallorca–Oviedo

21.00: Real Madrid–Athletic Bilbao

21.00: Valencia–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Extraliga, négyes döntő, Pécs

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Hsziamen

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

18.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

22.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 9. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Lettország–Egyesült Államok

16.20: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.20: Ausztria–Németország (Tv: Sport1)

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Dánia–Szlovénia

16.20: Szlovákia–Csehország

20.20: Norvégia–Svédország

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 14. szakasz, Aosta–Pila, 133 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 4. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

18.00: Atomerőmű SE–Kometa-KVGY Kaposvári KK

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

18.00: SZTE-Szedeák–Zalakerámia ZTE KK – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

18.00: FC Barcelona (spanyol)–Olympique Lyon (francia), Oslo

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 4. játéknap, Fonyód

16.30: Magyarország–Luxemburg

19.00: Horvátország–Ausztria

Női MEVZA-torna, 4. játéknap, Maribor

16.00: Magyarország–Ausztria

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

ALSÓHÁZ

10.00: ELTE BEAC–KSI SE

NŐI OB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

13.00: One Eger–UVSE-Helia D

MÁJUS 24., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB III

30. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Tiszafüredi VSE–Ózd-Sajóvölgye

17.00: Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan

17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tarpa SC

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Debreceni VSC II

17.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II

17.00: Debreceni EAC–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.00: Sényő FC-ZMB Building–Füzesabony SC

17.00: Putnok FC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Balatonfüredi FC

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Szombathelyi Haladás

17.00: VSC 2015 Veszprém–Újpest FC II

17.00: Bicskei TC–Budaörs

17.00: Dorogi FC–Puskás Akadémia FC II

17.00: Gyirmót FC Győr–Komárom VSE

17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–III. kerületi TVE

17.00: Martfűi LSE–Vasas FC II

17.00: Szegedi VSE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.00: Gyulai Termál FC–Meton-FC Dabas SE

17.00: Budapest Honvéd FC II–Csepel SC

17.00: BKV Előre–Monor SE

17.00: ESMTK–Tiszaföldvár SE

17.00: Dunaharaszti MTK–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Dunaújváros FC–Ferencvárosi TC II

17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Iváncsa KSE

17.00: BFC Siófok–PTE-PEAC

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dombóvári FC

17.00: Majosi SE–Érdi VSE

17.00: Szekszárdi UFC–Paksi FC II

17.00: Pécsi MFC–Pénzügyőr SE

17.00: FC Nagykanizsa–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

38. FORDULÓ

17.00: Brighton & Hove Albion–Manchester United

17.00: Burnley–Wolverhampton Wanderers

17.00: Crystal Palace–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

17.00: Fulham–Newcastle United

17.00: Liverpool–Brentford – élőben az NSO-n!

17.00: Manchester City–Aston Villa – élőben az NSO-n!

17.00: Nottingham Forest–AFC Bournemouth

17.00: Sunderland–Chelsea

17.00: Tottenham Hotspur–Everton

17.00: West Ham United–Leeds United

OLASZ SERIE A

38. FORDULÓ

15.00: Milan–Cagliari

15.00: Cremonese–Como

15.00: Fiorentina–Atalanta

15.00: Lecce–Genoa

15.00: Napoli–Udinese

15.00: Parma–Sassuolo

15.00: Torino–Juventus

15.00: Hellas Verona–Roma

SPANYOL LA LIGA

38. FORDULÓ

21.00: Villarreal–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 37. FORDULÓ

19.30: IMT Novi Beograd–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Extraliga, négyes döntő, Pécs

ATLÉTIKA

11.00: Budapest Open, Schulek Ágoston Emlékverseny, Budapest bajnokság, Budapest (Ikarus-pálya)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.00: Toronto Blue Jays–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport1)

FORMULA–1

KANADAI NAGYDÍJ, MONTREAL

22.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, 10. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Lettország–Nagy-Britannia

20.30: Finnország–Ausztria

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Dánia–Olaszország

20.20: Kanada–Szlovákia (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia, 15. szakasz, Voghera–Milánó, 157 km (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

17.00: Mol Tatabánya KC–GRK Ohrid (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

18.00: NEKA–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.00: Moyra-Budaörs–Vasas SC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/budaorsi-kezilabda-sport-np-kft/)

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Kozármisleny KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 40 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/dkka-dunaujvarosi-kohasz-ka/)

18.00: Mol Esztergom–Alba Fehérvár KC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE

18.00: Szombathelyi KKA–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

NÉGYES DÖNTŐ, ATHÉN

20.00: döntő

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.30: New York Liberty–Dallas Wings (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Fonyód

16.30: Luxemburg–Ciprus

19.00: Horvátország–Magyarország

Női MEVZA-torna, 5. (utolsó) játéknap, Maribor

19.00: Magyarország–Horvátország

TRIATLON

8.00: Szupersprint elit országos bajnokság, Veszprém

ÚSZÁS

Mare Nostrum-sorozat, 1. állomás, Monaco

VÍZILABDA

NŐI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

16.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo – élőben a Nemzeti Sportrádióban!