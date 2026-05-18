NB I: 12 év után nyert újra magyar edző, 20 év után ismét újpesti a gólkirály

♦ Az köztudott, hogy az ETO megtörte a Ferencváros hetes bajnoki győzelmi sorozatát, ami holtversenyben a 2. leghosszabb széria volt a magyar élvonal történetében (az MTK vezet tízzel 1914 és 1925 között, 2. az Újpest 1969–1975 közötti és a Ferencváros 2019 és 2024 közötti hetes szériája). A győriek történetük során ötödször nyertek bajnokságot.

♦ Nyolc év elteltével avattak ismét vidéki bajnokot, az ETO előtt 2018-ban a Videoton volt a bajnok. Az ETO ezzel egy olyan fővárosi sikersorozatot zárt le, amire legutóbb 1984 és 1993 között volt példa. Akkor a mostaninál is több, kilenc év telt el vidéki bajnoki cím nélkül. A Verebes József vezette Rába ETO 1983-as sikere után legközelebb a Csank János irányította Vác FC tudott vidéki csapatként bajnokságot nyerni, a kettő között pedig hétszer nyert a Honvéd (de nem egymás után), egyszer-egyszer pedig a Ferencváros, az MTK és az Újpest. A vidéki csapatok nagy sikersorozata 2000-ben kezdődött, az ezerfordulótól 2018-ig bezárólag a 19 bajnoki címből 13 vidékre került (hét Debrecenbe, három Fehérvárra, egy-egy pedig Dunaújvárosba, Zalaegerszegre és Győrbe). Ezt a szériát zárta le a Ferencváros, most pedig a Fradiét az ETO.

♦ Az ETO bajnoki címével egy másik nagy sorozat is megdőlt. 2015-től kezdődően csak külföldi tréner nyert bajnokságot az NB I-ben: spanyol, német, olasz, szerb (2), ukrán (3), orosz (2), ír. Borbély Balázs előtt Kondás Elemér tudott magyar nemzetiségű edzőként bajnoki címet ünnepelni, 2014-ben a Debrecennel. A felvidéki, Dunaszerdahelyen született, játékosként 13-szoros szlovák válogatott Borbély Balázs személye azért is kuriózum, mert, bár a 20. század első felében bajnokságot nyert edzőkről nincsenek pontos statisztikák, az biztos, hogy nagyon kevés olyan magyar szakember volt, aki nem Magyarországon született (tehát a szülőhelye a születése pillanatában az aktuális országhatáron kívül található), de vezetőedzőként bajnokságot nyert a hazai élvonalban.

2015 Joan Carrillo (spnayol, Videoton) 2016 Thomas Doll (német, Ferencváros) 2017 Marco Rossi (olasz, Bp. Honvéd) 2018 Marko Nikolics (szerb, Videoton) 2019 és 2021 között 3x Szerhij Rebrov (ukrán, Ferencváros) 2022 és 2023 (2x) Sztanyiszlav Csercseszov (orosz, Ferencváros) 2024 Dejan Sztankovics (szerb, Ferencváros) 2025 Robbie Keane (ír, Ferencváros) A BAJNOKCSAPATOK KÜLFÖLDI VEZETŐEDZŐI 2015 ÉS 2025 KÖZÖTT *

* Azokat a szakembereket vettük figyelembe, akikkel konkrétan megnyerte a csapat a bajnokságot, tehát a bajnokavatás pillanatában irányították az adott csapatot.

♦ Szintén megszakadt egy sorozat a gólkirályok sorában is. A jelenlegi idényben Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és a szlovén Aljosa Matko (Újpest) végzett az élen 17-17 góllal. Ezt megelőzően 2020 és 2025 között csak magyar játékosok nyertek gólkirályi címet: Radó András (ZTE, 13 gól), Hahn János (Paks, 22 gól), Ádám Martin (31 gól), Varga Barnabás két (Paks, 26 gól és Ferencváros, 20 gól), Böde Dániel (Paks, 15 gól). 2019-ben a mostanihoz hasonlóan egy magyar és egy külföldi játékos végzett az élen holtversenyben, akkor Holender Filip (Bp. Honvéd) és az olasz Davide Lanzafame (Ferencváros) 16-16 góllal.

♦ Aljosa Matko az NB I történetének első szlovén gólkirálya, és csak a hetedik olyan gólkirály, aki légiósként bizonyult a legeredményesebb játékosnak az NB I-ben. Matko előtt Igor Nicsenko (ukrán), Tomás Medved (szlovák), Nikolics Nemanja (2010-ben még szerb légiósként, később lett magyar állampolgár), André Alves (brazil), Adamo Coluibaly (francia, kétszer) és Davide Lanzafame (olasz, kétszer is) nyert légiósként gólkirályi címet az NB I-ben. Az Újpest 20 év után ad ismét gólkirályt, a 2005–2006-os idényben Rajczi Péter szerezte a legtöbb gólt lila-fehérben, 23-at, Rajczi előtt a két hete elhunyt elhunyt Fazekas László lett újpestiként gólkirály 1980-ban. Matko az Újpest történetének 22. gólkirálya a magyar első osztályban, a Puskás Akadémia viszont először ad gólkirályt.

♦ Végül még egy érdekesség, ami már inkább a következő idényre vonatkozik. A Honvéd és a Vasas feljutásával a 2016–2017-es idény, vagyis tíz év elteltével fordul elő újra, hogy az öt legeredményesebb fővárosi klub – Ferencváros, MTK, Újpest, Honvéd, Vasas mindegyike az élvonalban indulhat. Velük együtt összesen nyolc korábbi bajnokcsapat lesz tagja a mezőnynek, ez a 12 csapatos és 33 fordulós bajnoki lebonyolítás (2015–2016 óta) történetében rekordnak számít.