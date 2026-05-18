NB I: 12 év után nyert újra magyar edző, 20 év után ismét újpesti a gólkirály
♦ Az köztudott, hogy az ETO megtörte a Ferencváros hetes bajnoki győzelmi sorozatát, ami holtversenyben a 2. leghosszabb széria volt a magyar élvonal történetében (az MTK vezet tízzel 1914 és 1925 között, 2. az Újpest 1969–1975 közötti és a Ferencváros 2019 és 2024 közötti hetes szériája). A győriek történetük során ötödször nyertek bajnokságot.
♦ Nyolc év elteltével avattak ismét vidéki bajnokot, az ETO előtt 2018-ban a Videoton volt a bajnok. Az ETO ezzel egy olyan fővárosi sikersorozatot zárt le, amire legutóbb 1984 és 1993 között volt példa. Akkor a mostaninál is több, kilenc év telt el vidéki bajnoki cím nélkül. A Verebes József vezette Rába ETO 1983-as sikere után legközelebb a Csank János irányította Vác FC tudott vidéki csapatként bajnokságot nyerni, a kettő között pedig hétszer nyert a Honvéd (de nem egymás után), egyszer-egyszer pedig a Ferencváros, az MTK és az Újpest. A vidéki csapatok nagy sikersorozata 2000-ben kezdődött, az ezerfordulótól 2018-ig bezárólag a 19 bajnoki címből 13 vidékre került (hét Debrecenbe, három Fehérvárra, egy-egy pedig Dunaújvárosba, Zalaegerszegre és Győrbe). Ezt a szériát zárta le a Ferencváros, most pedig a Fradiét az ETO.
♦ Az ETO bajnoki címével egy másik nagy sorozat is megdőlt. 2015-től kezdődően csak külföldi tréner nyert bajnokságot az NB I-ben: spanyol, német, olasz, szerb (2), ukrán (3), orosz (2), ír. Borbély Balázs előtt Kondás Elemér tudott magyar nemzetiségű edzőként bajnoki címet ünnepelni, 2014-ben a Debrecennel. A felvidéki, Dunaszerdahelyen született, játékosként 13-szoros szlovák válogatott Borbély Balázs személye azért is kuriózum, mert, bár a 20. század első felében bajnokságot nyert edzőkről nincsenek pontos statisztikák, az biztos, hogy nagyon kevés olyan magyar szakember volt, aki nem Magyarországon született (tehát a szülőhelye a születése pillanatában az aktuális országhatáron kívül található), de vezetőedzőként bajnokságot nyert a hazai élvonalban.
|2015
|Joan Carrillo (spnayol, Videoton)
|2016
|Thomas Doll (német, Ferencváros)
|2017
|Marco Rossi (olasz, Bp. Honvéd)
|2018
|Marko Nikolics (szerb, Videoton)
|2019 és 2021 között 3x
|Szerhij Rebrov (ukrán, Ferencváros)
|2022 és 2023 (2x)
|Sztanyiszlav Csercseszov (orosz, Ferencváros)
|2024
|Dejan Sztankovics (szerb, Ferencváros)
|2025
|Robbie Keane (ír, Ferencváros)
* Azokat a szakembereket vettük figyelembe, akikkel konkrétan megnyerte a csapat a bajnokságot, tehát a bajnokavatás pillanatában irányították az adott csapatot.
♦ Szintén megszakadt egy sorozat a gólkirályok sorában is. A jelenlegi idényben Lukács Dániel (Puskás Akadémia) és a szlovén Aljosa Matko (Újpest) végzett az élen 17-17 góllal. Ezt megelőzően 2020 és 2025 között csak magyar játékosok nyertek gólkirályi címet: Radó András (ZTE, 13 gól), Hahn János (Paks, 22 gól), Ádám Martin (31 gól), Varga Barnabás két (Paks, 26 gól és Ferencváros, 20 gól), Böde Dániel (Paks, 15 gól). 2019-ben a mostanihoz hasonlóan egy magyar és egy külföldi játékos végzett az élen holtversenyben, akkor Holender Filip (Bp. Honvéd) és az olasz Davide Lanzafame (Ferencváros) 16-16 góllal.
♦ Aljosa Matko az NB I történetének első szlovén gólkirálya, és csak a hetedik olyan gólkirály, aki légiósként bizonyult a legeredményesebb játékosnak az NB I-ben. Matko előtt Igor Nicsenko (ukrán), Tomás Medved (szlovák), Nikolics Nemanja (2010-ben még szerb légiósként, később lett magyar állampolgár), André Alves (brazil), Adamo Coluibaly (francia, kétszer) és Davide Lanzafame (olasz, kétszer is) nyert légiósként gólkirályi címet az NB I-ben. Az Újpest 20 év után ad ismét gólkirályt, a 2005–2006-os idényben Rajczi Péter szerezte a legtöbb gólt lila-fehérben, 23-at, Rajczi előtt a két hete elhunyt elhunyt Fazekas László lett újpestiként gólkirály 1980-ban. Matko az Újpest történetének 22. gólkirálya a magyar első osztályban, a Puskás Akadémia viszont először ad gólkirályt.
♦ Végül még egy érdekesség, ami már inkább a következő idényre vonatkozik. A Honvéd és a Vasas feljutásával a 2016–2017-es idény, vagyis tíz év elteltével fordul elő újra, hogy az öt legeredményesebb fővárosi klub – Ferencváros, MTK, Újpest, Honvéd, Vasas mindegyike az élvonalban indulhat. Velük együtt összesen nyolc korábbi bajnokcsapat lesz tagja a mezőnynek, ez a 12 csapatos és 33 fordulós bajnoki lebonyolítás (2015–2016 óta) történetében rekordnak számít.
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.
|IDÉNY
|BAJNOK
|KUPAGYŐZTES
|1901
|Budapesti TC
|-
|1902
|Budapesti TC
|-
|1903
|Ferencvárosi TC
|-
|1904
|MTK
|-
|1905
|Ferencvárosi TC
|-
|1906–07
|Ferencvárosi TC
|-
|1907–08
|MTK
|-
|1908–09
|Ferencvárosi TC
|-
|1909–10
|Ferencvárosi TC
|MTK
|1910–11
|Ferencvárosi TC
|MTK
|1911–12
|Ferencvárosi TC
|MTK
|1912–13
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|1913–14
|MTK
|MTK
|1914 ősz* (nem hivatalos)
|Ferencvárosi TC
|-
|1915 tavasz* (nem hivatalos)
|Ferencvárosi TC
|-
|1915 ősz* (nem hivatalos)
|MTK
|-
|1916–17
|MTK
|-
|1917–18
|MTK
|-
|1918–19
|MTK
|-
|1919–20
|MTK
|-
|1920–21
|MTK
|-
|1921–22
|MTK
|Ferencvárosi TC
|1922–23
|MTK
|MTK
|1923–24
|MTK
|-
|1924–25
|MTK
|MTK
|1925–26
|Ferencvárosi TC
|Kispesti AC
|1926–27
|Ferencváros FC
|Ferencváros FC
|1927–28
|Ferencváros FC
|Ferencváros FC
|1928–29
|Hungária FC
|-
|1929–30
|Újpest FC
|Bocskai FC (Debrecen)
|1930–31
|Újpest FC
|III. kerület
|1931–32
|Ferencváros FC
|Hungária FC
|1932–33
|Újpest FC
|Ferencváros FC
|1933–34
|Ferencváros FC
|Soroksári TE
|1934–35
|Újpest FC
|Ferencváros FC
|1935–36
|Hungária FC
|-
|1936–37
|Hungária FC
|-
|1937–38
|Ferencváros FC
|-
|1938–39
|Újpest FC
|-
|1939–40
|Ferencváros FC
|-
|1940–41
|Ferencváros FC
|Szolnoki MÁV TE
|1941–42
|Weiss Manfréd FC (Csepel)
|Ferencváros FC
|1942–43
|Weiss Manfréd FC (Csepel)
|Ferencváros FC
|1943–44
|Nagyváradi AC
|Ferencváros FC
|1944* (nem hivatalos)
|A bajnokság félbeszakadásakor
az 1. helyen állt: Ferencváros
|-
|1945
|Újpesti TE
|-
|1945–46
|Újpesti TE
|-
|1946–47
|Újpesti TE
|-
|1947–48
|Csepeli MTK
|-
|1948–49
|Ferencvárosi TC
|-
|1949–50
|Budapesti Honvéd
|-
|1950 ősz
|Budapesti Honvéd
|-
|1951
|Budapesti Bástya
|-
|1952
|Budapesti Honvéd
|Budapesti Bástya
|1953
|Budapesti Vörös Lobogó
|-
|1954
|Budapesti Honvéd
|-
|1955
|Budapesti Honvéd
|Vasas SC
|1956* (félbeszakadt)
|A bajnokság félbeszakadásakor
az 1. helyen állt: Budapesti Honvéd
|-
|1957 tavasz
|Vasas SC
|-
|1957–58
|MTK
|Ferencvárosi TC
|1958–59
|Csepel SC
|-
|1959–60
|Újpesti Dózsa
|-
|1960–61
|Vasas SC
|-
|1961–62
|Vasas SC
|-
|1962–63
|Ferencvárosi TC
|-
|1963 ősz
|Győri Vasas ETO
|-
|1964
|Ferencvárosi TC
|Budapesti Honvéd
|1965
|Vasas SC
|Győri ETO
|1966
|Vasas SC
|Győri ETO
|1967
|Ferencvárosi TC
|Győri ETO
|1968
|Ferencvárosi TC
|MTK
|1969
|Újpesti Dózsa
|Újpesti Dózsa
|1970 tavasz
|Újpesti Dózsa
|-
|1970–71
|Újpesti Dózsa
|Újpesti Dózsa
|1971–72
|Újpesti Dózsa
|Ferencvárosi TC
|1972–73
|Újpesti Dózsa
|Vasas SC
|1973–74
|Újpesti Dózsa
|Ferencvárosi TC
|1974–75
|Újpesti Dózsa
|Újpesti Dózsa
|1975–76
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|1976–77
|Vasas SC
|Diósgyőri VTK
|1977–78
|Újpesti Dózsa
|Ferencvárosi TC
|1978–79
|Újpesti Dózsa
|Rába ETO
|1979–80
|Budapesti Honvéd
|Diósgyőri VTK
|1980–81
|Ferencvárosi TC
|Vasas SC
|1981–82
|Rába ETO
|Újpesti Dózsa
|1982–83
|Rába ETO
|Újpesti Dózsa
|1983–84
|Budapesti Honvéd
|Siófoki Bányász SE
|1984–85
|Budapesti Honvéd
|Budapesti Honvéd
|1985–86
|Budapesti Honvéd
|Vasas SC
|1986–87
|MTK-VM
|Újpesti Dózsa
|1987–88
|Budapesti Honvéd
|Békéscsabai Előre SC
|1988–89
|Budapesti Honvéd
|Budapesti Honvéd
|1989–90
|Újpesti Dózsa
|Pécsi Munkás SC
|1990–91
|Budapesti Honvéd
|Ferencvárosi TC
|1991–92
|Ferencvárosi TC
|Újpesti TE
|1992–93
|Kispest-Honvéd FC
|Ferencvárosi TC
|1993–94
|Vác FC-Samsung
|Ferencvárosi TC
|1994–95
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|1995–96
|Ferencvárosi TC
|Kispest-Honvéd FC
|1996–97
|MTK FC
|MTK FC
|1997–98
|Újpesti TE
|MTK Hungária FC
|1998–99
|MTK Hungária FC
|DVSC-Epona
|1999–00
|Dunaferr SE
|MTK Hungária FC
|2000–2001
|Ferencvárosi TC
|Debreceni VSC
|2001–2002
|Zalahús ZTE FC
|Újpest FC
|2002–2003
|MTK Hungária FC
|Ferencvárosi TC
|2003–2004
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|2004–2005
|Debreceni VSC-AVE Ásványvíz
|Matáv Sopron
|2005–2006
|Debreceni VSC-AVE Ásványvíz
|FC Fehérvár
|2006–2007
|DVSC-Teva
|Bp. Honvéd
|2007–2008
|MTK Budapest
|DVSC-Teva
|2008–2009
|DVSC-Teva
|Bp. Honvéd
|2009–2010
|DVSC-Teva
|DVSC-Teva
|2010–2011
|Videoton FC
|Kecskeméti TE
|2011–2012
|DVSC-Teva
|DVSC-Teva
|2012–2013
|Győri ETO FC
|DVSC-Teva
|2013–2014
|DVSC-Teva
|Újpest FC
|2014–2015
|Videoton
|Ferencvárosi TC
|2015–2016
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|2016–2017
|Budapest Honvéd
|Ferencvárosi TC
|2017–2018
|Videoton
|Újpest FC
|2018–2019
|Ferencvárosi TC
|Mol Vidi FC
|2019–2020
|Ferencvárosi TC
|Budapest Honvéd
|2020–2021
|Ferencvárosi TC
|Újpest FC
|2021–2022
|Ferencvárosi TC
|Ferencvárosi TC
|2022–2023
|Ferencvárosi TC
|Zalaegerszegi TE
|2023–2024
|Ferencvárosi TC
|Paksi FC
|2024–2025
|Ferencvárosi TC
|Paksi FC
|2025–2026
|ETO FC
|Ferencvárosi TC