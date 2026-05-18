Újra használhatják zászlójukat és himnuszukat az orosz tornászok

2026.05.18. 13:12
A nemzetközi szövetség (World Gymnastics) döntése szerint az orosz és fehérorosz tornászok ismét hazájuk színeiben versenyezhetnek.

Az orosz szövetség bejelentése szerint ezt az teszi lehetővé, hogy a WG végrehajtó bizottsága feloldotta a sportolóikra vonatkozó összes korlátozást. A határozat mind az öt szakágra vonatkozik. Hasonló döntés született a fehérorosz sportolókkal kapcsolatban is.

A World Gymnastics 2022 márciusában, az ukrajnai háború kirobbanása után nem sokkal függesztette fel az orosz és fehérorosz tornászok részvételét a védnöksége alatt álló versenyeken. A nemzetközi szövetség később enyhítette a szankciókat, lehetővé téve mindkét ország sportolóinak, hogy semlegesként induljanak, bár a csapatversenyeken való szereplésüket még kizárták. Az orosz és a fehérorosz tornászok 2024-től állhattak rajthoz semlegesként.

Korábban az olimpiai sportágak közül a birkózás, a cselgáncs, az ökölvívás, a tekvandó és az úszás nemzetközi szövetségei oldották fel a két ország sportolóira vonatkozó korlátozásokat.

 

