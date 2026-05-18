West Ham–Tottenham: adófizetői szempontból nem mindegy, melyik esik ki

K. Zs.
2026.05.18. 14:07
Harc a labdáért a két csapat januári mérkőzésén (Fotó: Getty Images)
Nagyjából évi 2.5 millió fontjába kerülhet a londoni adófizetőknek, ha a West Ham United kiesik az angol labdarúgó Premier League-ből – véli Sadiq Khan, a főváros főpolgármestere.

Mint ismert, a West Ham United a 2012-es olimpiára épült London Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, amiért évente 4.4 millió fontot fizet. A 99 évre kötött bérleti szerződés azonban azt is tartalmazza, hogy ha a csapat kiesik a Premier League-ből, akkor nagyjából megfeleződik a bérleti díj.

A keletkező lyukat értelemszerűen a londoni adófizetők befizetéseiből, azaz más közkiadások terhére kell befoltozni; a mérkőzések rendezési költségeibe eddig is beépültek adófizetői fontok, és mivel a Championshipben néggyel több hazai mérkőzés várna a West Hamre, ebben a rubrikában is nőnének a kiadások.

A másodosztályú mérkőzésekkel járó kereskedelmi bevételek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint amennyi a Premier League-futballból folyik be – vagyis van még egy potenciális költségnövelő tényező.

„Ha a West Ham kiesik, akkor az adófizetők, illetve a városháza ebből származó veszteségei évi két és fél millió fontra is rúghatnak. Szóval azt javaslom minden londoninak, aki nem Tottenham-drukker, hogy szurkoljon a West Hamnek, mert ha utóbbi alászáll, az átlagos adófizető rosszul jár” – idézi a BBC Sadiq Khan londoni főpolgármestert, aki közismerten Arsenal-drukker.

A Wolverhampton és a Burnley már kiesett a Premier League-ből, a harmadik búcsúzó a West Ham vagy a Tottenham lesz; a kétpontos előnyben lévő, sokkal jobb gólkülönbséggel bíró Tottenhamnek még két mérkőzése van hátra (kedden a Chelsea idegenben, vasárnap az Everton otthon), a WHU-nak már csak Leeds United elleni vasárnapi idényzáró kínál pontszerzési lehetőséget.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

37

19

11

7

66–50

+16 

68 

  4. Aston Villa

37

18

8

11

54–48

+6 

62 

  5. Liverpool

37

17

8

12

62–52

+10 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

37

14

11

12

52–43

+9 

53 

  8. Brentford

37

14

10

13

54–51

+3 

52 

  9. Sunderland

37

13

12

12

40–47

–7 

51 

10. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

11. Newcastle

37

14

7

16

53–53

49 

12. Everton

37

13

10

14

47–49

–2 

49 

13. Fulham

37

14

7

16

45–51

–6 

49 

14. Leeds United

37

11

14

12

49–53

–4 

47 

15. Crystal Palace

37

11

12

14

40–49

–9 

45 

16. Nottingham Forest

37

11

10

16

47–50

–3 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

37

9

9

19

43–65

–22 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

37

3

10

24

26–67

–41 

19 

 

 

