West Ham–Tottenham: adófizetői szempontból nem mindegy, melyik esik ki
Mint ismert, a West Ham United a 2012-es olimpiára épült London Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, amiért évente 4.4 millió fontot fizet. A 99 évre kötött bérleti szerződés azonban azt is tartalmazza, hogy ha a csapat kiesik a Premier League-ből, akkor nagyjából megfeleződik a bérleti díj.
A keletkező lyukat értelemszerűen a londoni adófizetők befizetéseiből, azaz más közkiadások terhére kell befoltozni; a mérkőzések rendezési költségeibe eddig is beépültek adófizetői fontok, és mivel a Championshipben néggyel több hazai mérkőzés várna a West Hamre, ebben a rubrikában is nőnének a kiadások.
A másodosztályú mérkőzésekkel járó kereskedelmi bevételek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint amennyi a Premier League-futballból folyik be – vagyis van még egy potenciális költségnövelő tényező.
„Ha a West Ham kiesik, akkor az adófizetők, illetve a városháza ebből származó veszteségei évi két és fél millió fontra is rúghatnak. Szóval azt javaslom minden londoninak, aki nem Tottenham-drukker, hogy szurkoljon a West Hamnek, mert ha utóbbi alászáll, az átlagos adófizető rosszul jár” – idézi a BBC Sadiq Khan londoni főpolgármestert, aki közismerten Arsenal-drukker.
A Wolverhampton és a Burnley már kiesett a Premier League-ből, a harmadik búcsúzó a West Ham vagy a Tottenham lesz; a kétpontos előnyben lévő, sokkal jobb gólkülönbséggel bíró Tottenhamnek még két mérkőzése van hátra (kedden a Chelsea idegenben, vasárnap az Everton otthon), a WHU-nak már csak Leeds United elleni vasárnapi idényzáró kínál pontszerzési lehetőséget.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
37
19
11
7
66–50
+16
68
|4. Aston Villa
37
18
8
11
54–48
+6
62
|5. Liverpool
37
17
8
12
62–52
+10
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton & Hove Albion
37
14
11
12
52–43
+9
53
|8. Brentford
37
14
10
13
54–51
+3
52
|9. Sunderland
37
13
12
12
40–47
–7
51
|10. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|11. Newcastle
37
14
7
16
53–53
0
49
|12. Everton
37
13
10
14
47–49
–2
49
|13. Fulham
37
14
7
16
45–51
–6
49
|14. Leeds United
37
11
14
12
49–53
–4
47
|15. Crystal Palace
37
11
12
14
40–49
–9
45
|16. Nottingham Forest
37
11
10
16
47–50
–3
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
37
9
9
19
43–65
–22
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
37
3
10
24
26–67
–41
19