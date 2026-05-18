West Ham–Tottenham: adófizetői szempontból nem mindegy, melyik esik ki

Mint ismert, a West Ham United a 2012-es olimpiára épült London Stadionban játssza a hazai mérkőzéseit, amiért évente 4.4 millió fontot fizet. A 99 évre kötött bérleti szerződés azonban azt is tartalmazza, hogy ha a csapat kiesik a Premier League-ből, akkor nagyjából megfeleződik a bérleti díj.

A keletkező lyukat értelemszerűen a londoni adófizetők befizetéseiből, azaz más közkiadások terhére kell befoltozni; a mérkőzések rendezési költségeibe eddig is beépültek adófizetői fontok, és mivel a Championshipben néggyel több hazai mérkőzés várna a West Hamre, ebben a rubrikában is nőnének a kiadások.

A másodosztályú mérkőzésekkel járó kereskedelmi bevételek várhatóan alacsonyabbak lesznek, mint amennyi a Premier League-futballból folyik be – vagyis van még egy potenciális költségnövelő tényező.

„Ha a West Ham kiesik, akkor az adófizetők, illetve a városháza ebből származó veszteségei évi két és fél millió fontra is rúghatnak. Szóval azt javaslom minden londoninak, aki nem Tottenham-drukker, hogy szurkoljon a West Hamnek, mert ha utóbbi alászáll, az átlagos adófizető rosszul jár” – idézi a BBC Sadiq Khan londoni főpolgármestert, aki közismerten Arsenal-drukker.

A Wolverhampton és a Burnley már kiesett a Premier League-ből, a harmadik búcsúzó a West Ham vagy a Tottenham lesz; a kétpontos előnyben lévő, sokkal jobb gólkülönbséggel bíró Tottenhamnek még két mérkőzése van hátra (kedden a Chelsea idegenben, vasárnap az Everton otthon), a WHU-nak már csak Leeds United elleni vasárnapi idényzáró kínál pontszerzési lehetőséget.