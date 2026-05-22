Kijelölték az egyéni teke-vb-re utazó tizenkét fős magyar keretet

Fehér László, a férfi és Orosz István, a női a magyar tekeválogatott szövetségi kapitánya kijelölte keretét a jövő szombaton kezdődő egyéni világbajnokságra, amelyet az ausztriai Schwazban rendeznek meg.
A szövetség tájékoztatása alapján a férfiaknál Brancsek János, Kozma Károly, Móricz Zoltán, Németh Máté, Pákai Zsolt és Zapletán Zsombor utazik, míg a nőknél Bálintfy Cintia, Csongrádi Gyöngyi, Hári Boglárka, Németh Enikő, Sáfrány Anita és Szalai-Bordács Dorottya képviseli a magyar színeket.
Az ausztriai világbajnokság június 6-áig tart.
