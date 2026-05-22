Gyémánt Liga: Molnár Attila is indul Hsziamenben

2026.05.22. 09:28
Lesz magyar indulója az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat szombati, idei második állomásának: a kínai Hsziamenben férfi 400 méteren rajthoz áll Molnár Attila.

A rajtlista alapján a fedett pályás Európa-bajnok sprinternek, Molnár Attilának rendkívül erős mezőnyben kell helytállnia az atlétikai Gyémánt Liga-sorozat hsziameni állomásán. Az indulók között lesz a tavalyi világbajnok botswanai Collen Kebinatshipi és a Tokióban bronzérmes honfitársa, a váltóban vele együtt aranyérmes Bayapo Ndori, illetve a párizsi olimpia bronzérmese, a zambiai Muzala Samukonga. A kilenctagú mezőnyben egyetlen futónak, a kínai Liu Kajnak (45.06 mp) rosszabb az egyéni legjobbja Molnárénál, aki 44.55 másodperccel tartja az országos csúcsot.

A kínai viadal közép-európai idő szerint 12.10-kor kezdődik, a férfi 400 rajtja 13.04-kor lesz, míg az utolsó szám, a női 100 m gát 14.52-kor indul.

 

